В новый пакет санкций ЕС против РФ могут включить 1600 лиц и компаний, - Politico

В последние недели в странах НАТО участились инциденты, связанные с дронами, угрозой поджогов и не только. На этом фоне Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, куда могут попасть около 1600 физических и юридических лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам трех дипломатов Евросоюза, вопрос санкций будет обсуждаться на неформальной встрече глав МИД ЕС 1 и 2 сентября в Ирландии.

Один из собеседников говорит, что в настоящее время рассматриваются около 1600 "кандидатов", кто может попасть под ограничения. Среди них - 800 физических и 800 юридических лиц. Ожидается, что санкции будут приняты в середине октября.

Другой дипломат заявил, что сейчас вновь обсуждается вопрос об использовании замороженных активов России. В то же время это долгосрочный процесс, требующий убедить Бельгию, которая долгое время сопротивлялась этой идее.

Politico пишет, что все три дипломата говорили о значительном расширении действующих санкций против России.

"Стратегия состоит в том, чтобы использовать все возможные средства. Мы задействуем все возможные санкционные режимы", - сказал первый дипломат ЕС.