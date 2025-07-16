Послы ЕС не согласовали 18-й пакет санкций против России: когда рассмотрят снова

Кто блокирует санкции против России

Напомним, Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций против России. Причиной стали планы ЕС полностью отказаться от российского газа и нефти до 2028 года. Братислава опасается, что это приведет к резкому росту цен на энергоносители.

Вчера, 15 июля, премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что Еврокомиссия предложила ему гарантии в обмен на поддержку санкций против России.

При этом Reuters написало, что такие гарантии, в частности, предусматривают "аварийный тормоз", если во время отказа от российского газа произойдет резкий рост цен.

Пока неизвестно, согласится ли на такие условия Братислава.

Также 14 июля издание Politico сообщило, что 18-й пакет санкций против России начала блокировать Мальта.

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