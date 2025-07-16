Посли ЄС не погодили 18-й пакет санкцій проти Росії: коли розглянуть знову

Хто блокує санкції проти Росії

Нагадаємо, Словаччина наклала вето на 18-й пакет санкцій проти Росії. Причиною стали плани ЄС повністю відмовитися від російського газу і нафти до 2028 року. Братислава побоюється, що це призведе до різкого зростання цін на енергоносії.

Учора, 15 липня, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо розповів, що Єврокомісія запропонувала йому гарантії в обмін на підтримку санкцій проти Росії.

При цьому Reuters написало, що такі гарантії, зокрема, передбачають "аварійне гальмо", якщо під час відмови від російського газу відбудеться різке зростання цін.

Наразі невідомо, чи погодиться на такі умови Братислава.

Також 14 липня видання Politico повідомило, що 18-й пакет санкцій проти Росії почала блокувати Мальта.

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