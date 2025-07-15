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Reuters узнало, какие уступки ЕС обещает Словакии в обмен на поддержку санкций против РФ

Брюссель, Вторник 15 июля 2025 17:28
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Reuters узнало, какие уступки ЕС обещает Словакии в обмен на поддержку санкций против РФ Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссия пытается удовлетворить требования Словакии, чтобы та сняла вето с 18-го пакета санкций. Братиславе предложили гарантии по отказу от российского газа.

Как передает РБК-Украина, об этом сказано в письме Еврокомиссии для премьера Словакии Роберта Фицо, которое есть в распоряжении у Reuters.

В письме, адресованном премьер-министру Словакии Роберту Фицо и подписанном председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, говорится, что Комиссия разъяснит механизм активации "аварийного тормоза", если в ходе отказа от российского газа произойдет скачок цен из-за дефицита поставок.

"Мы тесно сотрудничаем с государствами-членами, которых это касается в первую очередь, особенно со Словакией, чтобы обеспечить постепенный и скоординированный по всей территории ЕС отказ от импорта российской энергии", - уточняется в письме Еврокомиссии.

При этом Брюссель пообещал разработать решение, которое позволит снизить затраты на трансграничные тарифы на газ и нефть для Словакии.

Также ЕС пообещал вмешаться в случае возможных судебных разбирательств, которые Россия может инициировать против Словакии из-за потенциального выхода из договоров на поставку газа.

К слову, ранее Фицо заявлял, что Еврокомиссия предложила Словакии гарантии в обмен на поддержку санкций против России. Но какие именно - он не уточнял.

Словакия блокирует санкции против России

Напомним, Словакия наложила вето на 18-й пакет санкций против России в связи с планами Евросоюза полностью отказаться от российского газа и нефти до 2028 года.

В Братиславе опасаются, что отказ от российского газа может привести к дефициту, росту цен и тарифов на транзит, а также искам о возмещении ущерба со стороны российского поставщика "Газпрома".

Также недавно стало известно, что новый пакет начала блокировать и Мальта.

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Евросоюз Российская Федерация Роберт Фицо Урсула фон дер Ляйен
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