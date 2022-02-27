Пожежа на нафтобазі під Васильковом: загрози для людей немає

Станом на ранок 27 лютого в результаті пожежі на нафтобазі під Васильковом загрози для людей немає. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 27 лютого приблизно о 01:00 поблизу села Крячки Фастівського району в результаті обстрілу загорілося сховище з нафтопродуктами на базі "КЛО".

"В даний час горіння відбувається в межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС привели в готовність і при першій можливості вони будуть введені на гасіння після обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської та Черкаської області до 200 осіб та 50 одиниць техніки ДСНС.