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Пожежа на нафтобазі під Васильковом: загрози для людей немає

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Київська область, Неділя 27 лютого 2022 09:53
Пожежа на нафтобазі під Васильковом: загрози для людей немає Фото: у Василькові після ракетного обстрілу горить нафтобаза (t.me/u_now)
Автор: Олександр Мороз

Станом на ранок 27 лютого в результаті пожежі на нафтобазі під Васильковом загрози для людей немає. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 27 лютого приблизно о 01:00 поблизу села Крячки Фастівського району в результаті обстрілу загорілося сховище з нафтопродуктами на базі "КЛО".

"В даний час горіння відбувається в межах обвалення, поширення пожежі немає. Загрози для людей немає", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи ДСНС привели в готовність і при першій можливості вони будуть введені на гасіння після обстрілів. Крім того, створено резерв Кіровоградської та Черкаської області до 200 осіб та 50 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, вночі місцевих жителів закликали закрити вікна в будинках, оскільки через пожежу на нафтобазі по повітрю розносяться шкідливі речовини.

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