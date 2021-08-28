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Останній евакуаційний рейс Британії вилетів з Кабула

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Субота 28 серпня 2021 16:22
Останній евакуаційний рейс Британії вилетів з Кабула Фото: Британія завершила евакуацію з Афганістану (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Британія завершила евакуацію з Афганістану. Сьогодні вилетів останній евакуаційний рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Рейс призначений для евакуації цивільних осіб.

"Останній рейс з Великобританії, призначений виключно для евакуйованих цивільних осіб, вилетів з аеропорту Кабула", - підтвердило міністерство оборони.

У той же час повідомляється, що британських військовослужбовців можуть евакуювати до кінця цих вихідних.

Раніше стало відомо, що британські війська завершать евакуацію мирних жителів з Афганістану в суботу, 28 серпня.

Також Україна евакуювала з Афганістану ще близько 400 людей.

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