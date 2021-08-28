Последний эвакуационный рейс Британии вылетел из Кабула
Фото: Британия завершила эвакуацию из Афганистана (GettyImages)
Британия завершила эвакуацию из Афганистана. Сегодня вылетел последний эвакуационный рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Рейс предназначен для эвакуации гражданских лиц.
"Последний рейс из Великобритании, предназначенный исключительно для эвакуированных гражданских лиц, вылетел из аэропорта Кабула", - подтвердило министерство обороны.
В то же время сообщается, что британских военнослужащих могут эвакуировать до конца этих выходных.
Ранее стало известно, что британские войска завершат эвакуацию мирных жителей из Афганистана в субботу, 28 августа.
Также сегодня Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек.