Посланники Трампа встретятся с Зеленским и Путиным: Axios узнало детали визита

Детали визита посланцев Трампа

Это будет первый визит Виткоффа и Кушнера в Киев с момента возвращения президента Трампа в должность.

Известно, что переговорщики отправятся 4 сентября, проведут переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле в субботу.

А затем встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, 6 сентября.

Визит посланцев Трампа состоялся спустя 10 дней после того, как директор ЦРУ Джон Рэтклифф нанес визит руководителям российских служб разведки и безопасности в Москве, пишет издание.

Также известно, что Виткофф и Кушнер встретились с президентом Трампом в Белом доме в четверг, чтобы обсудить поездку.

Кстати, украинские и американские официальные лица заявили, что они обсуждают поездку в Киев уже несколько месяцев. По их словам, поездка недавно несколько раз прерывалась по разным причинам. Однако затем выбрали дату - 5-6 сентября.

Прошлые переговоры

Переговоры между Россией и Украиной, происходившие при посредничестве администрации Трампа, были приостановлены в середине февраля. В это время началась война в Иране.

Виткофф и Кушнер, однако, проводили отдельные переговоры с российскими и украинскими представителями. Однако прогресс достигнут незначительного.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов на прошлой неделе сообщил местным медиа, что переговоры с Россией при посредничестве США могут возобновиться в сентябре.

Напомним, что Зеленский подтвердил встречи с Кушнером и Виткоффом в Киеве в ближайшие дни.