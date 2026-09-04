Посланці Трампа зустрінуться з Зеленським і Путіним: Axios дізналося деталі візиту

Деталі візиту посланців Трампа

Це буде перший візит Віткоффа та Кушнера до Києва з моменту повернення президента Трампа на посаду.

Відомо, що переговірники вирушать 4 вересня, проведуть переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі в суботу.

А потім зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в неділю, 6 вересня.

Візит посланців Трампа відбувся через 10 днів після того, як директор ЦРУ Джон Реткліфф зробив візит керівникам російських служб розвідки та безпеки в Москві, пише видання.

Також відомо, що Віткофф та Кушнер зустрілися з президентом Трампом у Білому домі у четвер, щоб обговорити поїздку.

До речі, українські та американські офіційні особи заявили, що вони обговорюють поїздку до Києва вже кілька місяців. За їхніми словами, поїздка нещодавно кілька разів переривалася з різних причин. Проте потім обрали дату - 5-6 вересня.

Минулі переговори

Пермовини між Росією та Україною, що відбувалися за посередництва адміністрації Трампа, були призупинені в середині лютого. Саме тоді почалася війна в Ірані.

Віткофф і Кушнер проте проводили окремі переговори з російськими та українськими представниками. Проте прогресу досягнуто незначного.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов минулого тижня повідомив місцевим медіа, що переговори з Росією за посередництва США можуть відновитися у вересні.

Нагадаємо, що Зеленський підтвердив зустрічі з Кушнером і Віткоффом у Києві найближчими днями.