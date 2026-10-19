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Перепалка Зеленского и Трампа не нарушила контакты Украины и США, - журналист

18:39 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Иван Носальский
Перепалка Зеленского и Трампа не нарушила контакты Украины и США, - журналист Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Несмотря на обмен резкими заявлениями между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе, дипломатические контакты между Украиной и США не прерывались.

Об этом в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА" рассказал руководитель политического направления издания журналист Милан Лелич.

"Такого разрыва контактов, как это было после скандала в Овальном кабинете 28 февраля прошлого года, когда на время де-факто все прервалось, - такого нет", - сказал Лелич.

По информации журналиста, в течение прошлой недели украинские переговорщики активно предлагали американской стороне провести еще одну оффлайн-встречу где-нибудь в Европе.

"Один из собеседников даже говорил, что была идея как-то пытаться вывести американцев на конструктив, например, обсудить дрон-дил с Украиной. Чтобы как-то вернуть ситуацию в коммерческое русло", - рассказал журналист РБК-Украина.

Впрочем, по данным его источников, один из двух американских переговорщиков, Стив Уиткофф, на прошлой неделе заболел, поэтому, как известно, переговоры состоялись по телефону в воскресенье вечером по киевскому времени.



На этой неделе контакты с Уиткоффом и его напарником Джаредом Кушнером должны продолжаться, однако пока неизвестно, состоится ли личная встреча на уровне делегаций, рассказал Лелич.

Вспоминая встречу украинских, европейских и американских переговорщиков в Майами 9 октября, со ссылкой на собственные источники, журналист добавил, что Кушнер и Уиткофф там пытались играть в "доброго и злого полицейского".

В частности, по словам одного из собеседников, Кушнер пытался "токсичить" украинцев перед европейцами, критикуя их за невыполнение реформ, тогда как Уиткофф демонстрировал конструктивность, но тоже подталкивал к "заключению сделки".

Дизельное соглашение США и России

Напомним, кризис в отношениях между Украиной и США возник из-за того, что Вашингтон заключил с Москвой дизельное соглашение, предусматривающее приостановку части санкций против РФ.

Президент Владимир Зеленский называл такое решение американского лидера Дональда Трампа слабым.

В свою очередь Трамп заявлял о том, что с российским диктатором Владимиром Путиным якобы легче "иметь дело", чем с Зеленским.

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