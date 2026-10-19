Перепалка Зеленского и Трампа не нарушила контакты Украины и США, - журналист

Несмотря на обмен резкими заявлениями между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом на прошлой неделе, дипломатические контакты между Украиной и США не прерывались.

"Такого разрыва контактов, как это было после скандала в Овальном кабинете 28 февраля прошлого года, когда на время де-факто все прервалось, - такого нет", - сказал Лелич.



По информации журналиста, в течение прошлой недели украинские переговорщики активно предлагали американской стороне провести еще одну оффлайн-встречу где-нибудь в Европе.



"Один из собеседников даже говорил, что была идея как-то пытаться вывести американцев на конструктив, например, обсудить дрон-дил с Украиной. Чтобы как-то вернуть ситуацию в коммерческое русло", - рассказал журналист РБК-Украина.



Впрочем, по данным его источников, один из двух американских переговорщиков, Стив Уиткофф, на прошлой неделе заболел, поэтому, как известно, переговоры состоялись по телефону в воскресенье вечером по киевскому времени .





На этой неделе контакты с Уиткоффом и его напарником Джаредом Кушнером должны продолжаться, однако пока неизвестно, состоится ли личная встреча на уровне делегаций, рассказал Лелич.



Вспоминая встречу украинских, европейских и американских переговорщиков в Майами 9 октября, со ссылкой на собственные источники, журналист добавил, что Кушнер и Уиткофф там пытались играть в "доброго и злого полицейского".

В частности, по словам одного из собеседников, Кушнер пытался "токсичить" украинцев перед европейцами, критикуя их за невыполнение реформ, тогда как Уиткофф демонстрировал конструктивность, но тоже подталкивал к "заключению сделки".

Дизельное соглашение США и России

Напомним, кризис в отношениях между Украиной и США возник из-за того, что Вашингтон заключил с Москвой дизельное соглашение, предусматривающее приостановку части санкций против РФ.