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Кушнер высказался о возможной встрече Зеленского и Путина

14:45 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Кушнер высказался о возможной встрече Зеленского и Путина Фото: Джаред Кушнер (Getty Images)
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Было бы хорошо, если бы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретились для переговоров о завершении войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.

"Было бы хорошо, если бы они встретились в любое время. Россияне говорят, что они хотели бы увидеть больше прогресса, прежде чем это произойдет", - сказал Кушнер.

В то же время сперпредставитель президента США отметил, что между Зеленским и Путиным "нет большого доверия".

"Итак, если мы найдем путь, как это организовать... Но эти сделки отнимают время, это сложные сделки. Мы ви м сейчас все разнообразные компоненты сделки и нам нужно выяснить, как мы их скомпоновать и создать правильную структуру и время, как это сделать (мирное соглашение, - ред.). Но только лидеры могут сделать финальные решения", - добавил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, например, в Турции.

Однако российский диктатор может согласиться только на встречу в Москве.

В Кремле заявляют, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным, "где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности".

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