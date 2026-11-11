Кушнер высказался о возможной встрече Зеленского и Путина
Было бы хорошо, если бы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретились для переговоров о завершении войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров в Абу-Даби.
"Было бы хорошо, если бы они встретились в любое время. Россияне говорят, что они хотели бы увидеть больше прогресса, прежде чем это произойдет", - сказал Кушнер.
В то же время сперпредставитель президента США отметил, что между Зеленским и Путиным "нет большого доверия".
"Итак, если мы найдем путь, как это организовать... Но эти сделки отнимают время, это сложные сделки. Мы ви м сейчас все разнообразные компоненты сделки и нам нужно выяснить, как мы их скомпоновать и создать правильную структуру и время, как это сделать (мирное соглашение, - ред.). Но только лидеры могут сделать финальные решения", - добавил он.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов провести личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, например, в Турции.
Однако российский диктатор может согласиться только на встречу в Москве.
В Кремле заявляют, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным, "где ему будут обеспечены все условия, в том числе с точки зрения безопасности".