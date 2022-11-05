Послание Путину. Крупнейшая атомная субмарина США вошла в Средиземное море
Американская атомная субмарина Rhode Island, оснащенная 24 межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5 с ядерными боеголовками, вошла в Средиземного моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВМС США.
"Подводная лодка с баллистическими ракетами класса "Огайо" ВМС США USS Rhode Island (SSBN 740) прибыла в Гибралтар с запланированным визитом в порт 1 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.
По словам командира американской оперативной группы 69 Джона Крэддока, такой визит укрепляет твердую приверженность поддержке союзников в Европе.
Как пишет итальянское издание La Repubblica, субмарина способна плавать незамеченной под водой месяцами, однако ее появление в Гибралтаре является сигналом США президенту РФ Владимиру Путину. По некоторым данным, на ее борту находится от 150 до 200 ядерных боеголовок.
Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 18 тысяч километров с максимальной скоростью 19 Махов, то есть, более 23 тысяч км/ч.
На Западе уверенны, что именно мощь этой субмарины может отговорить Россию от возможной ядерной эскалации в Украине.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что если Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, то его и РФ будут ожидать катастрофические последствия.
К тому же, на данный момент в Белом доме не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.
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