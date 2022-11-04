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Любое использование ядерного оружия Россией обернется катастрофой для Путина, - Блинкен

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Пятница 04 ноября 2022 23:52
Любое использование ядерного оружия Россией обернется катастрофой для Путина, - Блинкен Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Если глава Кремля Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, то его и РФ будут ожидать катастрофические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции глав МИД "Большой семерки" в Мюнстере, обнародованное CNN.

"Вместе с G7 страны всего мира четко дают понять Путину, что любое применение ядерного оружия обернется катастрофой для него и России", - подчеркнул дипломат.

Блинкен указал, что во время встречи "Большой семерки" министры иностранных дел коллективно пообещали "строгие последствия" в случае использования Москвой химического, биологического или ядерного оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.

К слову, в Белом доме отметили, что пока не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.

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