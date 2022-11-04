Любое использование ядерного оружия Россией обернется катастрофой для Путина, - Блинкен
Если глава Кремля Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, то его и РФ будут ожидать катастрофические последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции глав МИД "Большой семерки" в Мюнстере, обнародованное CNN.
"Вместе с G7 страны всего мира четко дают понять Путину, что любое применение ядерного оружия обернется катастрофой для него и России", - подчеркнул дипломат.
Блинкен указал, что во время встречи "Большой семерки" министры иностранных дел коллективно пообещали "строгие последствия" в случае использования Москвой химического, биологического или ядерного оружия.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Россия больше не будет существовать в случае, если она применит свое ядерное оружие.
К слову, в Белом доме отметили, что пока не видят признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия.
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