Любое использование ядерного оружия Россией обернется катастрофой для Путина, - Блинкен

Если глава Кремля Владимир Путин отдаст приказ применить любое ядерное оружие, то его и РФ будут ожидать катастрофические последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции глав МИД "Большой семерки" в Мюнстере, обнародованное CNN.