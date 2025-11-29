ua en ru
Посланник Трампа пугал Украину и Европу ухудшением мирного плана, - FT

Украина, США, Суббота 29 ноября 2025 22:21
Посланник Трампа пугал Украину и Европу ухудшением мирного плана, - FT Фото: спецпосланник президента США Дэниел Дрисколл (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Посланник президента США Дональда Трампа, министр армии Дэниел Дрисколл, пытался напугать Украину и ее европейских партнеров "ухудшением мирного соглашения". Также он требовал от Украины уступить территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

В частности первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сказал изданию, что Дрисколл выглядел "активным, заинтересованным и готовым слушать". Однако разговор в Киеве не был гладким.

А один из высокопоставленных чиновников из Европы описал тон встречи Дрисколла с послами и чиновниками западных стран, как "тошнотворный". В частности он отказался отвечать на вопрос чиновников, считают ли США ответственность России за военные преступления важной частью мирного плана. Поведение Дрисколла крайне разочаровало чиновников.

При этом посланник Трампа активно цитировал вице-президента США Джей Ди Венса. Дрисколл заявил, что территории, которые Украина не хочет отдавать, якобы все равно "окажутся в руках России". А еще пытался угрожать "ухудшением соглашения".

"Есть города, места, являющиеся предметом споров, которые окажутся в руках России, это лишь вопрос времени. Если мы этого не признаем, тогда решение о борьбе должно решиться: сколько жизней вы готовы пожертвовать? Соглашение от этого не улучшится, оно ухудшится", - заявил он.

Напомним, по данным американских СМИ, министр армии США Дэн Дрисколл начал откровенно врать европейцам о якобы "ракетной угрозе" со стороны РФ, попытавшись таким образом убедить их как можно скорее закончить войну в Украине.

А во время встречи в Киеве Дрисколл предупредил официальных лиц Украины о якобы неизбежном поражении. Он аргументировал это тяжелой ситуацией на поле боя для ВСУ, готовностью РФ воевать бесконечно, добавив, что лучше всего заключить соглашение прямо сейчас, иначе позже будет еще хуже.

Главное о мирных переговорах на этой неделе - читайте в материале РБК-Украина.

