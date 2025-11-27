Дрисколл пытался убедить европейцев как можно скорее закончить войну в Украине, - NYT

Министр армии США Дэн Дрисколл заявил европейцам о ракетной угрозе со стороны РФ, попытавшись таким образом убедить их как можно скорее закончить войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам источников, на прошлой неделе в Киеве присутствовали европейские дипломаты, чтобы послушать, как администрация Трампа представит свой мирный план.

Во время беседы Дрисколл заявил им, что Москва годами запускала ракеты по Украине так быстро, как только могла. Однако теперь РФ производит их достаточно, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности.

"Намек ясен: урегулирование необходимо как можно скорее из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и выйти за ее границы", - сказали источники.

Как пишет NYT, хоть и считается, что РФ вряд ли существенно сократит производство вооружений даже в случае окончания войны, однако прекращение конфликта может лишить Москву для потенциального оправдания для запуска ракет или беспилотников по другой европейской стране.

Западные официальные лица, которые присутствовали на встрече с Дрисколлом в пятницу и поговорили с NYT, назвали наращивание российского присутствия тревожным. Они добавили, что предупреждение Дрисколла нашло отклик.

Далее издание пишет, что оценка США о том, что Москва накапливает ракеты, сигнализирует о важных изменениях в российской военной промышленности. NYT уточняет, что эти данные подкреплены украинскими военными данными и расчетами аналитиков.

В частности, аналитики утверждают, что РФ может использовать свои арсеналы для разрушения и без того поврежденной энергетики Украины. Кроме того, Москва может истощить запасы зенитных ракет Украины и сделать такие города, как Киев - уязвимыми.

Также аналитики добавили, что РФ может угрожает ракетными или долговыми атаками по другим европейским странам.