Дрисколл пытался убедить европейцев как можно скорее закончить войну в Украине, - NYT
Министр армии США Дэн Дрисколл заявил европейцам о ракетной угрозе со стороны РФ, попытавшись таким образом убедить их как можно скорее закончить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам источников, на прошлой неделе в Киеве присутствовали европейские дипломаты, чтобы послушать, как администрация Трампа представит свой мирный план.
Во время беседы Дрисколл заявил им, что Москва годами запускала ракеты по Украине так быстро, как только могла. Однако теперь РФ производит их достаточно, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности.
"Намек ясен: урегулирование необходимо как можно скорее из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и выйти за ее границы", - сказали источники.
Как пишет NYT, хоть и считается, что РФ вряд ли существенно сократит производство вооружений даже в случае окончания войны, однако прекращение конфликта может лишить Москву для потенциального оправдания для запуска ракет или беспилотников по другой европейской стране.
Западные официальные лица, которые присутствовали на встрече с Дрисколлом в пятницу и поговорили с NYT, назвали наращивание российского присутствия тревожным. Они добавили, что предупреждение Дрисколла нашло отклик.
Далее издание пишет, что оценка США о том, что Москва накапливает ракеты, сигнализирует о важных изменениях в российской военной промышленности. NYT уточняет, что эти данные подкреплены украинскими военными данными и расчетами аналитиков.
В частности, аналитики утверждают, что РФ может использовать свои арсеналы для разрушения и без того поврежденной энергетики Украины. Кроме того, Москва может истощить запасы зенитных ракет Украины и сделать такие города, как Киев - уязвимыми.
Также аналитики добавили, что РФ может угрожает ракетными или долговыми атаками по другим европейским странам.
Война или мир без "гарантий"
Напомним, недавно США представили Украины новый мирный план по завершению войны. Документ имел 28 пунктов, но содержал в себе болезненные шаги для Киева. В частности, сдачу Донбасса, сокращение ВСУ, отказ от дальнобойного вооружения и другое.
По этой причине в воскресенье, 23 ноября, в Женеве состоялась встреча между делегациями США, Украины и Европы, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
Таким образом, по данным FT, план сократился 28 пунктов до 19. Хотя президент США Дональд Трамп сутками ранее намекнул, что после сокращения в документе 22 пункта.
По данным Axios, кроме мирного плана, Вашингтон предоставил Киеву еще один документ, где содержались гарантии безопасности по аналогии НАТО.
Если верить изданию, то в случае нового нападения России, США и Европа обязаны будут отреагировать, в том числе, допускается применение военной силы. Причем сделка расчитана на 10 лет с возможностью продления.
Однако вчера Politico немного развеяло информацию о гарантиях безопасности. По словам источников СМИ, госсекретарь США Марко Рубио сказал европейцам, что Вашингтон хочет в первую очередь заключить мирную сделку, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины.
К слову, говоря о мирном плане. NBC News писало, что Дрисколл предупредил официальных лиц в Киеве о неминуемом поражении. Он аргументировал это тяжелой ситуацией на поле боя для ВСУ, готовностью РФ воевать бесконечно, добавив, что лучше всего заключить сделку прямо сейчас, иначе позже будет еще хуже.