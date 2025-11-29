Посланець Трампа лякав Україну та Європу погіршенням мирного плану, - FT

Посланець президента США Дональда Трампа, міністр армії Деніел Дрісколл, намагався налякати Україну та її європейських партнерів "погіршенням мирної угоди". Також він вимагав від України поступитися територіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зокрема перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця сказав виданню, що Дрісколл виглядав "активним, зацікавленим та готовим слухати". Проте розмова в Києві не була гладкою.

А один з високопосадовців з Європи описав тон зустрічі Дрісколла з послами та чиновниками західних країн, як "нудотний". Зокрема він відмовився відповідати на запитання чиновників, чи вважають США відповідальність Росії за воєнні злочини важливою частиною мирного плану. Поведінка Дрісколла вкрай розчарувала чиновників.

При цьому посланець Трампа активно цитував віцепрезидента США Джей Ді Венса. Дрісколл заявив, що території, які Україна не хоче віддавати, нібито все одно "опиняться в руках Росії". А ще намагався погрожувати "погіршенням угоди".

"Є міста, місця, що є предметом суперечок, які опиняться в руках Росії, це лише питання часу. Якщо ми цього не визнаємо, тоді рішення про боротьбу має зважитися: скільки життів ви готові пожертвувати? Угода від цього не покращиться, вона погіршиться", - заявив він.