Посланник Путина вылетел в Маями на встречу с Уиткоффом и Кушнером, - Reuters

По словам одного из источников, любая встреча Дмитриева и украинскими переговорщиками исключена.

"Трехсторонние контакты с украинской стороной не планируются", - сказал российский источник, знакомый с ходом визита.

Reuters отмечает, что встреча Дмитриева в Майами состоится после переговоров в Берлине с украинскими и европейскими официальными лицами, которые ранее на этой неделе провели Уиткофф и Кушнер. Кроме того, в пятницу у них была еще одна встреча с главой СНБО Рустемом Умеровым и европейскими партнерами.

К слову, президент США Дональд Трамп написал у себя в соцсетях, что он тоже направляется во Флориду, где запланировано много встреч. Какие именно - он не уточнил.