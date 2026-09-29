Посланник Путина провел переговоры с командой Трампа по войне в Украине, - СМИ

Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими чиновниками. По словам представителя США, переговоры были "конструктивными".

Главными темами обсуждения стали мирное урегулирование российско-украинского конфликта, а также потенциальные совместные энергетические инициативы США и России после окончания войны.

Напомним, 24 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили отношения США и России, а также возможное завершение войны в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Дональдом Трампом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча двух лидеров продолжалась около 40 минут.