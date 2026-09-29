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Посланник Путина провел переговоры с командой Трампа по войне в Украине, - СМИ

15:33 29.09.2026 Вт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Кирилл Дмитриев (Getty Images)

Представители США и России провели в Вашингтоне переговоры о прекращении войны в Украине и возможном сотрудничестве в энергетической сфере в послевоенный период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев провел встречу с американскими чиновниками. По словам представителя США, переговоры были "конструктивными".

Главными темами обсуждения стали мирное урегулирование российско-украинского конфликта, а также потенциальные совместные энергетические инициативы США и России после окончания войны.

Напомним, 24 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсудили отношения США и России, а также возможное завершение войны в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский встретился в Нью-Йорке с Дональдом Трампом на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Встреча двух лидеров продолжалась около 40 минут.

Кроме того, у российского диктатора также сообщали о намерении возобновить трехсторонние переговоры по Украине с участием США. В то же время в Кремле заявили, что пока никакого прогресса в этом не было.

Отметим, спикер диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Кремль рассчитывает на новую трехстороннюю встречу, а глава МИД РФ Сергей Лавров утверждал, что страна-агрессор увидела "положительный сигнал" в подходе США к мирному процессу.

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