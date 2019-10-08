ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп визнав, що заборонив Сондленду свідчити у справі про імпічмент

Новини » В світі    08.10.2019 - 17:51
Трамп визнав, що заборонив Сондленду свідчити у справі про імпічмент
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп вважає розслідування процедури імпічменту скомпрометованим

Президент США Дональд Трамп заявив, що заборонив давати свідчення американському постійному представнику в Європейському союзі Гордону Сондленду в рамках розслідування процедури імпічменту. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За словами президента США, він був би готовий дозволити дати свідчення Сондленду, якби розслідування не було "скомпрометованим".

"Я хотів би послати посла Сондленда, дійсно хорошу людину і великого американця, для дачі показань, але, на жаль, він буде давати свідчення перед цілком скомпрометованим, несправедливим судом, де права республіканців були забрані, а правдиві факти не дозволені для громадськості", - написав Трамп.

Трамп визнав, що заборонив Сондленду свідчити у справі про імпічмент

Нагадаємо, у вівторок 8 жовтня Гордон Сондленд повинен був дати свідчення у справі про можливий тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського. Проте за словами адвоката Сондленда, йому було заборонено бути для дачі показань адміністрацією Трампа. Повідомлялося, що Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні, очолюваному демократами Палати представників.

Пентагон і Білий дім зобов'язали подати документи про військову допомогу Україні Суд зобов'язав Трампа передати податкові декларації за 8 років
Новини України розслідуванняДональд Трампімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся