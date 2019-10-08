Трамп визнав, що заборонив Сондленду свідчити у справі про імпічмент

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп вважає розслідування процедури імпічменту скомпрометованим

Президент США Дональд Трамп заявив, що заборонив давати свідчення американському постійному представнику в Європейському союзі Гордону Сондленду в рамках розслідування процедури імпічменту. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За словами президента США, він був би готовий дозволити дати свідчення Сондленду, якби розслідування не було "скомпрометованим".

"Я хотів би послати посла Сондленда, дійсно хорошу людину і великого американця, для дачі показань, але, на жаль, він буде давати свідчення перед цілком скомпрометованим, несправедливим судом, де права республіканців були забрані, а правдиві факти не дозволені для громадськості", - написав Трамп.

Нагадаємо, у вівторок 8 жовтня Гордон Сондленд повинен був дати свідчення у справі про можливий тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського. Проте за словами адвоката Сондленда, йому було заборонено бути для дачі показань адміністрацією Трампа. Повідомлялося, що Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні, очолюваному демократами Палати представників.