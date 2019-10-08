ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Посла США в ЄС зобов'яжуть дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Новини » Політика    08.10.2019 - 20:43
Посла США в ЄС зобов'яжуть дати свідчення у справі про імпічмент Трампа
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

У заяві глав говориться, що свідчення Сондленда мають життєво важливе значення

Комітети Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки направлять повустку послу США в ЄС Гордона Сондленда як на його свідчення, так і на документи у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, в заяві глав Адама Шиффа, Еліота Енгеля і Еліа Каммінгса сказано, що "свідчення і документи посла Сондленда мають життєво важливе значення, і саме тому адміністрація зараз блокує його свідчення і приховує свої документи".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вівторок, 8 жовтня, Гордон Сондленд повинен був дати свідчення у справі про можливий тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського. Проте за словами адвоката Сондленда, йому було заборонено бути для дачі показань адміністрацією Трампа. Повідомлялося, що Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні, очолюваної демократами Палати представників.

Крім того, Білий дім дав розпорядження не з'являтися для дачі свідчень у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа американському послу в Євросоюзі Гордону Сондленду. Пізніше цю інформацію підтвердив сам Дональд Трамп.

Трамп підтвердив проведення зустрічі Ердоганом Джуліані запросили дати свідчення по корупції в Україні
Новини України Дональд ТрампСполучені Штати Америкиімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся