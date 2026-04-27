Посла Израиля вызвали в МИД из-за скандала с краденым зерном, - Сибига

Посла Израиля в Украине Михаэля Бродского вызвали в Министерство иностранных дел после того, как в порт Хайфы прибыли судна с краденным украинским зерном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.
Министр подчеркнул, что дружественные отношения Украины и Израиля могут принести пользу обеим странам. Торговля краденым украинским зерном, которую осуществляет РФ, не должна подрывать их.
По словам Сибиги, сложно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на требование Украины отказаться принять судно с крадеными товарами в Хайфе.
"Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы еще раз предостерегаем Израиль от принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям. В этом контексте мы уже официально пригласили посла Израиля в МИД завтра утром для вручения нашей ноты протеста и просьбы принять соответствующие меры", - добавил он.
Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы (Израиль) зашло судно ABINSK с партией пшеницы, предположительно похищенной россиянами на оккупированных территориях Украины.
Несмотря на предупреждение Киева о незаконном происхождении зерна, израильская сторона разрешила разгрузку судна.
Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство, а украинский суд наложил арест на судно и груз. Украина официально обратилась в Израиль за международной правовой помощью, требуя арестовать зерно и предотвратить легализацию украденных ресурсов.
На этой неделе в порт Хайфа прибыло уже второе судно, на котором также может быть краденое украинское зерно.
По информации Axios, украинские чиновники назвали такой жест Израиля "пощечиной".