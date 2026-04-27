Посла Израиля вызвали в МИД из-за скандала с краденым зерном, - Сибига

Израиль покупает краденое украинское зерно

Напомним, на прошлой неделе в порт Хайфы (Израиль) зашло судно ABINSK с партией пшеницы, предположительно похищенной россиянами на оккупированных территориях Украины.

Несмотря на предупреждение Киева о незаконном происхождении зерна, израильская сторона разрешила разгрузку судна.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство, а украинский суд наложил арест на судно и груз. Украина официально обратилась в Израиль за международной правовой помощью, требуя арестовать зерно и предотвратить легализацию украденных ресурсов.

На этой неделе в порт Хайфа прибыло уже второе судно, на котором также может быть краденое украинское зерно.

По информации Axios, украинские чиновники назвали такой жест Израиля "пощечиной".