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Посла Франции вызвали в МИД Ирана из-за карикатуры в Charlie Hebdo

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Тегеран, Четверг 05 января 2023 01:20
Посла Франции вызвали в МИД Ирана из-за карикатуры в Charlie Hebdo Фото: министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян (instagram.com/Amirabdollahianhossein)
Автор: Артур Родивилов

Посла Франции в Иране 4 января вызвали в министерство иностранных дел в связи с публикацией в издании Charlie Hebdo провокационной карикатуры на религиозную власть исламской республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tasnim.

Дипломат назвал действия журнала уничижительным и оскорбившим "авторитет, святыни, религиозные и национальные ценности Ирана".

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что "оскорбительный и непристойный акт" Charlie Hebdo не останется без решительного ответа.

Заявление было сделано на фоне масштабных протестов в Иране, которые поддерживает Франция.

Напомним, что с конца сентября этого года в Иране продолжаются протесты. Они были спровоцированы тем, что 22-летняя Махса Амини погибла после задержания "полицией морали" за "неправильное ношение хиджаба".

По данным иранских властей, во время протестов погибли около 200 человек. Но правозащитники утверждают, что в стране убили не менее 469 протестующих, в том числе 64 несовершеннолетних. Более 18 тысяч протестующих задержали.

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