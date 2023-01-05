ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посла Франції викликали до МЗС Ірану через карикатуру в Charlie Hebdo

Новость на русском →
Тегеран, Четвер 05 січня 2023 01:20
Посла Франції викликали до МЗС Ірану через карикатуру в Charlie Hebdo Фото: міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян (instagram.com/Amirabdollahianhossein)
Автор: Артур Родивилов

Посла Франції в Ірані 4 січня викликали до міністерства закордонних справ у зв'язку з публікацією у виданні Charlie Hebdo провокаційної карикатури на релігійну владу ісламської республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tasnim.

Дипломат назвав дії журналу зневажливим і таким, що образив "авторитет, святині, релігійні та національні цінності Ірану".

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан заявив, що "образливий і непристойний акт" Charlie Hebdo не залишиться без рішучої відповіді.

Заява була зроблена на тлі масштабних протестів в Ірані, які підтримує Франція.

Нагадаємо, що з кінця вересня цього року в Ірані тривають протести. Вони були спровоковані тим, що 22-річна Махса Аміні загинула після затримання поліцією моралі за "неправильне носіння хіджабу".

За даними іранської влади, під час протестів загинули близько 200 людей. Але правозахисники стверджують, що в країні вбили щонайменше 469 протестувальників, у тому числі 64 неповнолітніх. Понад 18 тисяч протестувальників затримали.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран Франція
NEWS
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
Не лише танки. Зеленський розповів про розмову з Макроном
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет