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Вспомнил о плохом здоровье. Гиркин не хочет в СИЗО, просится под домашний арест

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Россия, Пятница 21 июля 2023 18:38
Вспомнил о плохом здоровье. Гиркин не хочет в СИЗО, просится под домашний арест Фото: Игорь Гиркин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Задержанный террорист Игорь Гиркин просит судью не отправлять его в СИЗО. Он начал жаловаться на свое плохое здоровье и хочет, чтобы его поместили под домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Следствие просит арест до 18 сентября для Игоря Гиркина. Сам Гиркин пытается убедить судью в том, что не может находиться в СИЗО из-за проблем со здоровьем.

"Недавно у меня диагностирована стенокардия 2 степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно", - пожаловался террорист.

Он также попытался оправдаться за слова следователя, что он может скрываться от правоохранителей.

"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешное, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению", - сказал Гиркин.

Задержание Гиркина

Напомним, сегодня, 21 июля, российские СМИ начали сообщать о задержании Гиркина.

Супруга бывшего главаря боевиков рассказала, что к нему в квартиру приехали представители Следственного комитета РФ, которые проводили задержание.

По ее словам, Гиркину предъявлены обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм). Его уже доставили в суд, прокурор просит об аресте.

Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в России свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.

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