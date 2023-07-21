Вспомнил о плохом здоровье. Гиркин не хочет в СИЗО, просится под домашний арест
Задержанный террорист Игорь Гиркин просит судью не отправлять его в СИЗО. Он начал жаловаться на свое плохое здоровье и хочет, чтобы его поместили под домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".
Следствие просит арест до 18 сентября для Игоря Гиркина. Сам Гиркин пытается убедить судью в том, что не может находиться в СИЗО из-за проблем со здоровьем.
"Недавно у меня диагностирована стенокардия 2 степени, справок я не успел получить. Я принимаю необходимые препараты ежедневно", - пожаловался террорист.
Он также попытался оправдаться за слова следователя, что он может скрываться от правоохранителей.
"Заявление следователя о том, что я могу скрыться за границу, откровенно смешное, я нахожусь в большинстве стран мира в розыске Интерпола, я приговорен Гаагским трибуналом к пожизненному заключению", - сказал Гиркин.
Задержание Гиркина
Напомним, сегодня, 21 июля, российские СМИ начали сообщать о задержании Гиркина.
Супруга бывшего главаря боевиков рассказала, что к нему в квартиру приехали представители Следственного комитета РФ, которые проводили задержание.
По ее словам, Гиркину предъявлены обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм). Его уже доставили в суд, прокурор просит об аресте.
Представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в России свидетельствует о том, что между башнями Кремля началось активное противостояние.
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