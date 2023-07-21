Згадав про погане здоров'я. Гіркін не хоче в СІЗО, проситься під домашній арешт

Затриманий терорист Ігор Гіркін просить суддю не відправляти його у СІЗО. Він почав скаржитись на своє погане здоров'я і хоче, аби його помістили під домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медіазону ".

Слідство просить арешт до 18 вересня для Ігоря Гіркіна. Сам Гіркін намагається переконати суддю в тому, що не може перебувати в СІЗО через проблеми зі здоров'ям.

"Нещодавно в мене діагностовано стенокардію 2 ступені, довідок я не встиг отримати. Я приймаю необхідні препарати щодня", - поскаржився терорист.

Він також спробував виправдатися за слова слідчого, що він може переховуватися від правоохоронців.

"Заява слідчого про те, що я можу сховатися за кордон, відверто смішна, я перебуваю в більшості країн світу в розшуку Інтерполу, я засуджений Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення", - сказав Гіркін.

Затримання Гіркіна

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, російські ЗМІ почали повідомляти про затримання Гіркіна.

Дружина колишнього ватажка бойовиків розповіла, що до нього до квартири приїхали представники Слідчого комітету РФ, які проводили затримання.

За її словами, Гіркіну висунуто звинувачення за ст. 282 КК РФ (екстремізм), за що йому загрожує до 20 років ув'язнення. Його вже доставили до суду, прокурор просить про арешт.

Представник ГУР Андрій Юсов сказав, що затримання колишнього ватажка бойовиків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в Росії свідчить про те, що між вежами Кремля почалося активне протистояння.