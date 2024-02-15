Усилят оборону. Что известно о 3-й штурмовой, которую перебросили в Авдеевку

История создания, характеристики, бои

На службе: с 2022 года

Вид: Сухопутные войска

Тип: механизированные войска

Численность: бригада

Гарнизон/Штаб: Киев

Сражения во время российского полномасштабного создания в Украине: битвы за Киев, Ирпень, Мощун, Бровары, Херсон, на Запорожье, за Донбасс, Бахмут.

3-я отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения специальных операций Вооруженных сил Украины, который в свою очередь был сформирован на основе добровольческого отряда территориальной обороны "Азов", созданного в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения.

Костяком подразделения стали ветераны ОЗСП "Азов" Национальной гвардии Украины и представители Азовского движения.

В частности, с 26 января 2023 года было объявлено о переформировании полка на 3-ю отдельную штурмовую бригаду, а 24 февраля бригаде вручено боевое знамя.

Бойцы этой бригады участвовали в летне-осенней наступательной операции ВСУ на Бахмутском направлении. В мае 2023 года одни из первых сообщили об удачных наступательных действиях в Бахмутском районе.

А 14 сентября 2023 третья штурмовая освободила населенный пункт Андреевка возле Бахмута.

В декабре 2023 года стало известно, что 3 ОШБр после боев под Бахмутом вышли на восстановление. Они обороняли это направление почти год и за это время освободили более 20 кв. км.

"Третья отдельная штурмовая бригада сформирована на тех же принципах, на которых стоит легендарный "Азов" и все Азовское движение. Базовые мировоззренческие основы азовских подразделений - украиноцентризм, традиционализм, иерархия и ответственность. Пройдя сложный отбор, в наши ряды попадают только высокомотивированные и сильные духом бойцы, готовые к постоянному совершенствованию и тяжелым боям с врагом на передовой", - говорится на странице бригады.

Командование

Командир - полковник Андрей Белецкий. Он является основателем и первым командиром полка "Азов" (так называемых "черных человечков").

Командовал освобождением Мариуполя в 2014 году. Инициировал и командовал операциями по освобождению Широкино и ряда населенных пунктов на Донбассе в 2015 году.

Фото: Андрей Белецкий (twitter-com-BiletskyAndriy)

Организатор кампании "Не паникуй! Готовься!" - массовых школ для гражданских перед полномасштабным вторжением.

Основатель ССО "Азов" и активный участник боев за освобождение Киевщины. Организатор операций по деблокаде Мариуполя.

Основатель 3-й отдельной штурмовой бригады и командир тактической группы "А" при обороне Бахмута.

Заместителем командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ является майор Родион Кудряшов.

Символика

С расширением в бригаду была изменена символика. Нарукавным знаком 3-й отдельной штурмовой бригады стал стилизованный символ "Идея Nации" в штурмовом начертании, образован от нарукавного знака полка "Азов" и визуально напоминает три полосы. Штурмовая "Идея Nации" изображена на нарукавных знаках бойцов и главной хоругви подразделения.

Фото: шеврон 3-й отдельной штурмовой бригады (twitter.com/ACRains)

Известные персоны в составе бригады

Алферов Александр Анатольевич - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Недавно он дал интервью РБК-Украина.

Фото: Александр Алферов (РБК-Украина)

Жорин Максим Борисович - украинский военный и политический деятель, 3-й командир полка "Азов".

Фото: Максим Жорин (t.me/MaksymZhorin)

Розовый Виктор Игоревич - украинский комик и актер из Львова.

Фото: (справа) Виктор Розовый (Getty Images)

Как попасть в бригаду

Отметим, что 3-я штурмовая бригада проводит набор добровольцев в свои ряды, в том числе и с возможностью перевода действующих военнослужащих из других частей. Попробовать себя в роли штурмовика бригады можно в пределах тестовой недели. Как указано на сайте бригады, идеальный возраст штурмовика - 18-30 лет.

На сайте доступны как тыловые, так и боевые вакансии.

Чтобы попасть в ряды 3-й отдельной штурмовой бригады необходимо подать заявку, заполнив анкету. После этого необходимо прибыть в рекрутинговый центр в Киеве, Днепре или Львове и пройти собеседование и физтест. С собой нужно иметь пакет документов. Детальнее с механизмом вступления в бригаду можно ознакомиться здесь.

Для иностранных граждан - информация отдельно по ссылке.

Бригада срочно переброшена в Авдеевку

Напомним, что ситуация в Авдеевке близится к катастрофической. Российские войска продолжают наступать, бои ведутся в городской застройке, а в СМИ все чаще говорят об угрозе окружения. Впрочем, согласно сообщению главкома ВСУ Александра Сырского, на Авдеевское направление решено перебросить резервы, чтобы остановить наступление РФ.

Сегодня пресс-служба третьей штурмовой бригады официально подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Впрочем, ситуация в городе остается угрожающей и нестабильной, РФ продолжает активную ротацию своих войск, и перебрасывает в город новые силы и средства, отметили в 3-й ОШБр.

Добавим, что перед этим в 110-й отдельной механизированной бригаде, вовлеченной в бои за Авдеевку, заявили, что к ним зашло подкрепление. Украинские военные смогли провести ротацию подразделений фактически впервые с начала вторжения РФ.

Украинские военные спикеры признают, что в настоящее время поставки в Авдеевку затруднены и ВСУ привлекли запасную логистическую артерию.

Детальнее о происходящем в Авдеевке читайте в материале РБК-Украина "Враг бросил на Авдеевку все". Как могут развиваться бои за город и есть ли угроза окружения?"

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