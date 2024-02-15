Посилять оборону. Що відомо про 3-тю штурмову, яку перекинули до Авдіївки

Історія створення, характеристики, битви

На службі: з 2022 року

Вид: Сухопутні війська

Тип: механізовані війська

Чисельність: бригада

Гарнізон/Штаб: Київ

Битви під час російського повномасштабного творення в Україну: битви за Київ, Ірпінь, Мощун, Бровари, Херсон, на Запоріжжі, за Донбас, Бахмут.

3-тя окрема штурмова бригада була сформована на основі підрозділу спеціальних операцій Збройних сил України, який своєю чергою був сформований на основі добровольчого загону територіальної оборони "Азов", що був створений у Києві 24 лютого 2022 року, в перші години повномасштабного вторгнення.

Кістяком підрозділу стали ветерани ОЗСП "Азов" Національної гвардії України та представники Азовського руху.

Зокрема, з 26 січня 2023 року було оголошено про переформування полку на 3-тю окрему штурмову бригаду, а 24 лютого бригаді вручено бойове знамено.

Бійці цієї бригади брали участь в літньо-осінній наступальній операції ЗСУ на Бахмутському напрямку. У травні 2023 року одні з перших повідомили про вдалі наступальні дії в Бахмутському районі.

А 14 вересня 2023 року третя штурмова звільнила населений пункт Андріївка біля Бахмуту.

Втім, в грудні 2023 року стало відомо, що 3 ОШБр після боїв під Бахмутом вийшла на відновлення. Вони обороняли цей напрямок майже рік та за цей час звільнили понад 20 кв. км.

"Третя окрема штурмова бригада сформована на тих самих принципах, на яких стоїть легендарний "Азов" та весь Азовський рух. Базові світоглядні засади азовських підрозділів - україноцентризм, традиціоналізм, ієрархія й відповідальність. Пройшовши складний відбір, до наших лав потрапляють лише високомотивовані та сильні духом бійці, готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій", - йдеться на сторінці бригади.

Командування

Командир - полковник Андрій Білецький. Він є засновником та першим командиром полку "Азов" (до того так званих "чорних чоловічків").

Командував звільненням Маріуполя у 2014 році. Ініціював та командував операціями зі звільнення Широкиного та низки населених пунктів на Донеччині у 2015 році.

Фото: Андрій Білецький (twitter-com-BiletskyAndriy)

Організатор кампанії "Не панікуй! Готуйся!" - масових вишколів для цивільних перед повномасштабним вторгненням.

Засновник ССО "Азов" і активний учасник боїв за звільнення Київщини. Організатор операцій з деблокади Маріуполя.

Засновник 3-ї окремої штурмової бригади та командир тактичної групи "А" при обороні Бахмута.

Заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ є майор Родіон Кудряшов.

Символіка

З розширенням до бригади було змінено символіку. Нарукавним знаком 3-ї окремої штурмової бригади став стилізований символ "Ідея Nації" в штурмовому накресленні, він утворений від нарукавного знаку полку "Азов" та візуально нагадує три смуги. Штурмова "Ідея Nації" зображена на нарукавних знаках бійців та на головній хоругві підрозділу.

Фото: шеврон 3-ї окремої штурмової бригади (twitter.com/ACRains)

Відомі персони у складі бригади

Алфьоров Олександр Анатолійович - український історик, радіоведучий, громадський та політичний діяч, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Нещодавно він дав інтерв'ю РБК-Україна.

Фото: Олександр Алфьоров (РБК-Україна)

Жорін Максим Борисович - український військовий та політичний діяч, 3-й командир полку "Азов".

Фото: Максим Жорін (t.me/MaksymZhorin)

Розовий Віктор Ігорович - український комік та актор зі Львова.

Фото: (праворуч) Віктор Розовий (Getty Images)

Як потрапити до бригади

Зазначимо, що 3-тя штурмова бригада проводить набір добровольців до своїх лав, зокрема і з можливістю переведення чинних військовослужбовців з інших частин. Спробувати себе в ролі штурмовика бригади можна в межах тестового тижня. Як зазначено на сайті бригади, ідеальний вік штурмовика - 18-30 років.

На сайті доступні як тилові, так і бойові вакансії.

Щоб потрапити до лав 3-ї окремої штурмової бригади необхідно подати заявку, заповнивши анкету. Після чого необхідно прибути до рекрутингового центру у Києві, Дніпрі чи Львові та пройти співбесіду й фізтест. З собою треба мати пакет документів. Детальніше з механізмом вступу до бригади можна ознайомитися тут.

Для іноземних громадян - інформація окремо за посиланням.

Бригада терміново перекинута в Авдіївку

Нагадаємо, що ситуація в Авдіївці наближається до катастрофічної. Російські війська продовжують наступати, бої ведуться у міській забудові, а у ЗМІ все частіше кажуть про загрозу оточення. Втім, згідно з повідомленням головкома ЗСУ Олександра Сирського, на Авдіївський напрямок вирішено перекинути резерви, щоб зупинити наступ РФ.

Сьогодні прес-служба третьої штурмової бригади офіційно підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Втім, ситуація в місті залишається загрозливою і нестабільною, РФ продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби, зауважили у 3-ій ОШБр.

Додамо, що перед цим в 110-й окремій механізованій бригаді, яка залучена до боїв за Авдіївку, заявили, що до них зайшло підкріплення. Українські військові спромоглися провести ротацію підрозділів фактично вперше з початку вторгнення РФ.

Українські військові спікери визнають, що наразі постачання в Авдіївку ускладнено й ЗСУ залучили запасну логістичну артерію.

Детальніше про те, що відбувається в Авдіївці читайте в матеріалі РБК-Україна "Ворог кинув на Авдіївку усе". Як можуть розвиватися бої за місто та чи є загроза оточення?"

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