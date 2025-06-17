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Усилят экономическое давление: Британия планирует объявить о новых санкциях против РФ

Вторник 17 июня 2025 10:55
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Усилят экономическое давление: Британия планирует объявить о новых санкциях против РФ Фото: Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Великобритании планирует в ближайшее время объявить о новом пакете санкций против России, пока союзники пытаются посадить РФ за стол переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Премьер-министр продолжит действовать, чтобы нанести удар по больному месту Путина, и даст ясно понять, что мы продолжим усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова взять на себя обязательства о полном и безоговорочном прекращении огня и не покажет, что она серьезно настроена работать над достижением справедливого и устойчивого мира", - отметили источники в британском правительстве.

Ожидается, что Стармер выступит с речью, в которой он заявит, что "у России не все карты на руках", и призывает союзников "воспользоваться моментом, чтобы усилить экономическое давление и показать Путину, что в его интересах - и в интересах России - продемонстрировать серьезность своих намерений в отношении мира".

Новые санкции против России

Руководство Евросоюза, Британии и ряд других европейских стран планируют запретить компаниям сотрудничать с двумя китайскими банками, которые помогали России обходить действующие торговые санкции.

Эти ограничения могут войти в проект 18-го пакета санкций ЕС, который направлен усилить давление на Москву с целью достижения быстрого прекращения огня и начала переговоров о мире. Ожидается, что Еврокомиссия представит новый пакет санкций до конца июня, а согласование среди всех государств-членов планируется получить до саммита в Брюсселе 26 июня.

В то же время, по информации некоторых СМИ, 18-й пакет санкций считается одним из самых жестких с начала полномасштабной войны, поэтому его утверждение может вызвать сложности.

Также известно, что в начале апреля сенаторы из Республиканской и Демократической партий предложили законопроект с введением строгих санкций против России в ответ на отказ от долгосрочного мира с Украиной.

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