Усилят экономическое давление: Британия планирует объявить о новых санкциях против РФ

Правительство Великобритании планирует в ближайшее время объявить о новом пакете санкций против России, пока союзники пытаются посадить РФ за стол переговоров.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.