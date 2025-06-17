Посилять економічний тиск: уряд Британії планує оголосити про нові санкції проти РФ
Уряд Великої Британії планує найближчим часом оголосити про новий пакет санкцій проти Росії, доки союзники намагаються посадити РФ за стіл переговорів.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Прем'єр-міністр продовжить діяти, щоб завдати удару по хворому місцю Путіна, і дасть ясно зрозуміти, що ми продовжимо посилювати тиск доти, доки Росія не буде готова взяти на себе зобов'язання про повне і беззастережне припинення вогню і не покаже, що вона серйозно налаштована працювати над досягненням справедливого і стійкого миру", - зазначили джерела у британському уряді.
Очікується, що Стармер виступить із промовою, в якій він заявить, що "у Росії не всі карти на руках", і закликає союзників "скористатися моментом, щоб посилити економічний тиск і показати Путіну, що в його інтересах - і в інтересах Росії - продемонструвати серйозність своїх намірів щодо миру".
Нові санкції проти Росії
Керівництво Євросоюзу, Британії та ряд інших європейських країн планують заборонити компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, які допомагали Росії обходити діючі торговельні санкції.
Ці обмеження можуть увійти до проєкту 18-го пакету санкцій ЄС, що спрямований посилити тиск на Москву з метою досягнення швидкого припинення вогню та початку переговорів про мир. Очікується, що Єврокомісія представить новий пакет санкцій до кінця червня, а узгодження серед усіх держав-членів планується отримати до саміту в Брюсселі 26 червня.
Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, 18-й пакет санкцій вважають одним із найжорсткіших з початку повномасштабної війни, тому його затвердження може викликати складнощі.
Також відомо, що на початку квітня сенатори з Республіканської та Демократичної партій запропонували законопроєкт із запровадженням суворих санкцій проти Росії у відповідь на відмову від довгострокового миру з Україною.
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