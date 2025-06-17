ua en ru
Вт, 17 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Посилять економічний тиск: уряд Британії планує оголосити про нові санкції проти РФ

Вівторок 17 червня 2025 10:55
UA EN RU
Посилять економічний тиск: уряд Британії планує оголосити про нові санкції проти РФ Фото: Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Великої Британії планує найближчим часом оголосити про новий пакет санкцій проти Росії, доки союзники намагаються посадити РФ за стіл переговорів.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністр продовжить діяти, щоб завдати удару по хворому місцю Путіна, і дасть ясно зрозуміти, що ми продовжимо посилювати тиск доти, доки Росія не буде готова взяти на себе зобов'язання про повне і беззастережне припинення вогню і не покаже, що вона серйозно налаштована працювати над досягненням справедливого і стійкого миру", - зазначили джерела у британському уряді.

Очікується, що Стармер виступить із промовою, в якій він заявить, що "у Росії не всі карти на руках", і закликає союзників "скористатися моментом, щоб посилити економічний тиск і показати Путіну, що в його інтересах - і в інтересах Росії - продемонструвати серйозність своїх намірів щодо миру".

Нові санкції проти Росії

Керівництво Євросоюзу, Британії та ряд інших європейських країн планують заборонити компаніям співпрацювати з двома китайськими банками, які допомагали Росії обходити діючі торговельні санкції.

Ці обмеження можуть увійти до проєкту 18-го пакету санкцій ЄС, що спрямований посилити тиск на Москву з метою досягнення швидкого припинення вогню та початку переговорів про мир. Очікується, що Єврокомісія представить новий пакет санкцій до кінця червня, а узгодження серед усіх держав-членів планується отримати до саміту в Брюсселі 26 червня.

Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, 18-й пакет санкцій вважають одним із найжорсткіших з початку повномасштабної війни, тому його затвердження може викликати складнощі.

Також відомо, що на початку квітня сенатори з Республіканської та Демократичної партій запропонували законопроєкт із запровадженням суворих санкцій проти Росії у відповідь на відмову від довгострокового миру з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія
Новини
Пряме попадання балістики. Як виглядає будинок в Соломʼянському районі Києва після "прильоту"
Пряме попадання балістики. Як виглядає будинок в Соломʼянському районі Києва після "прильоту"
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді