В НАТО разработали план противодействия нападению РФ на 4400 страниц, - СМИ

В НАТО подготовили план обороны от возможного нападения российского режима на членов Альянса. План занимает более 4400 страниц текста и предусматривает сосредоточение на восточном фланге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Welt .

Документ называется "Концепция линии сдерживания на восточном фланге". Его разрабатывали при участии всех 32 членов НАТО под руководством Верховного командования сухопутных войск Альянса.

Планом предусматривается ряд комплексных мер по защите восточного фланга НАТО. В частности, речь идет об усилении боевых подразделений, передислокации тяжелой техники, использовании дронов и автономных систем. Отдельная тема - это улучшенная координация и обмен данными между союзниками.

"Нулевая готовность"

Один из отставных высокопоставленных генералов НАТО сказал изданию, что российский режим уже находится в так называемой "фазе ноль", иначе говоря - в "нулевой готовности" к столкновению с НАТО. Россияне наращивают военные силы, совершают кибератаки, распространяют дезинформацию и ведут разведывательные действия.

Экс-генерал отметил, что самая высокая угроза нападения на НАТО, в частности на страны Балтии, будет существовать после завершения войны в Украине. Кремль сможет перебросить ресурсы на север и начать вторжение.

В то же время эксперты и аналитики утверждают, что прямо сейчас полномасштабной войны России и НАТО якобы не существует.