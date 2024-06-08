Три вопроса, но не вступление Украины в НАТО: что будет обсуждаться на саммите в США
Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. Однако, речь о членстве страны в альянсе не идет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра для The Washington Post .
По его словам, первый вопрос будет связан с "миссией" по приближению Украины к ее членству в альянсе. Оно будет состоять из четырех аспектов, в частности:
- координация всех форм обучения украинских военных;
- координация военной помощи среди членов Североатлантического Альянса;
- снабжение военной помощи через логистические узлы;
- дискуссии о будущем ВСУ после войны.
Причем первые три составляющие уже прорабатываются в рамках формата "Рамштайн". В то же время Роб Бауэр убежден, что если все усилия 50 стран будут координироваться через НАТО, это будет важный шаг к более тесному сотрудничеству между Украиной и Североатлантическим Альянсом.
Второй вопрос на саммите НАТО затронет финансирование военной помощи Украине, а именно - обеспечение надежной поддержки, а не дискуссий на ежемесячной основе.
И третий ключевой вопрос в отношении Украины – создание нового общего аналитического тренировочного центра в Польше (Jates). Цель – и НАТО, и Украине - извлечь правильные уроки из войны.
В то же время, адмирал отметил, что вопросы членства Украины в альянсе и возможные графики вступления обсуждаться не будут. По его словам, сейчас никто не может спрогнозировать, как закончится война.
Напомним, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Украина не должна иметь ограничений на дальность ударов по территории РФ.
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