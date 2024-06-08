Три вопроса, но не вступление Украины в НАТО: что будет обсуждаться на саммите в США

Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. Однако, речь о членстве страны в альянсе не идет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра для The Washington Post .

По его словам, первый вопрос будет связан с "миссией" по приближению Украины к ее членству в альянсе. Оно будет состоять из четырех аспектов, в частности:

координация всех форм обучения украинских военных;

координация военной помощи среди членов Североатлантического Альянса;

снабжение военной помощи через логистические узлы;

дискуссии о будущем ВСУ после войны.

Причем первые три составляющие уже прорабатываются в рамках формата "Рамштайн". В то же время Роб Бауэр убежден, что если все усилия 50 стран будут координироваться через НАТО, это будет важный шаг к более тесному сотрудничеству между Украиной и Североатлантическим Альянсом.

Второй вопрос на саммите НАТО затронет финансирование военной помощи Украине, а именно - обеспечение надежной поддержки, а не дискуссий на ежемесячной основе.

И третий ключевой вопрос в отношении Украины – создание нового общего аналитического тренировочного центра в Польше (Jates). Цель – и НАТО, и Украине - извлечь правильные уроки из войны.

В то же время, адмирал отметил, что вопросы членства Украины в альянсе и возможные графики вступления обсуждаться не будут. По его словам, сейчас никто не может спрогнозировать, как закончится война.