Политика

Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию: какова программа

Понедельник 01 декабря 2025 11:18

Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию: какова программа Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Facebook)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый официальный визит в Ирландию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет издание Sky News, ссылаясь на заявление премьер-министра Ирландии Михоля Мартина.

Майкл Мартин отметил, что он и Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры и примут участие в открытии Ирландско-украинского экономического форума, который, по его мнению, "дает шанс развить бизнес, торговые и инвестиционные отношения между Ирландией и Украиной".

Премьер Мартин, который уже встречался с Зеленским во время его короткой остановки в Ирландии по дороге в США в феврале, подчеркнул важное значение предстоящего визита для обеих стран.

"Для меня большая честь приветствовать президента Зеленского и первую леди в Ирландии. Во всем мире его справедливо признают как человека, который воплощает мужество и стойкость украинского народа, вдохновив мир своей героической защитой страны и ее суверенитета с момента жестокого и незаконного вторжения России", - заявил он.

Мартин добавил, что хотя он неоднократно встречался с президентом Зеленским, в частности в Киеве, этот первый официальный визит Украины в Ирландию имеет особое значение и станет важным событием для двусторонних отношений.

Известно, что в рамках поездки Зеленский также проведет встречи с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли и министром иностранных дел Хелен Макинти.

Вместе с президентом в Дублин прибудет первая леди Елена Зеленская.

Кроме того, Майкл Мартин подчеркнул, что Ирландия была и остается одним из надежных партнеров Украины с начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году. Страна предоставила убежище около 120 тысячам украинцев, которые были вынуждены бежать от войны, а также поддерживала Украину на дипломатическом уровне и в гуманитарной сфере.

Напомним, с 12 ноября 2025 года Ирландия изменила условия проживания для беженцев из Украины.

Ранее мы делились советами беженки, что надо знать украинцам, которые планируют искать убежище в Ирландии.

