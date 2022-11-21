Россияне жалуются на фейковые пропагандистские новости о войне: перехват

Россияне понимают, что пропагандистские СМИ не показывают правдивые новости о войне в Украине. Оккупанты считают, что Россия несет большие потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре оккупант рассказывает родственнику о реальной ситуации на фронте. Он отмечает, что российское телевидение распространяет фейковые новости.

"Аж бесит, аж неохота новости включать... Ну вот, подбили там 2 БМП или 5 БМП, там 2 танка, 3 танка, 300 наемников ВСУ. Вы скажите, сколько наших погибло за сутки", - сказал родственник солдата.

При этом оккупант утверждает, что на фронте говорят о 80 тысячах погибших россиян. Однако он называет эту информацию слухами.

"Да, все может быть, все может быть", - согласился родственник российского военного.