Оккупанты сдают оружие и бегут из Украины в Россию: перехват ГУР

Российские солдаты с седьмой роты сдали свое оружие офицерам и пошли пешком из Украины в РФ.

Военный рассказал, что его и сослуживцев постоянно обстреливают украинские военные. При этом к ним не доходит гуманитарная помощь, которую передают родственники.

"Тут пацаны были с седьмой роты, они взяли автоматы свои скинули офицерам и пошли до Валуек (город в Белгородской области - ред.) пешком, чтобы до военной прокуратуры дойти. Они семь дней ничего не ели, ни воды им не привозили, ни еды. Они к нам пришли, мы их накормили. Они говорили: "Мы отдали оружие офицерам, мы пойдем пешком до Валуек, до военной прокуратуры". Я говорю: "Не дай Бог свои вас пристрелят", - добавил оккупант.

Он также рассказал о случаях "дружественного огня" и пожаловался, что "не знает, то ли от своих бежать, то ли от чужих".