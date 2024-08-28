Поиски пропавшего российского летающего объекта в Польше: армия прочесывает поля и леса

В Польше третий день продолжаются поиски российского летательного аппарата, который залетел на территорию страны во время массированной гибридной атаки РФ по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

Как отмечает издание, во вторник прошел второй день поисков российского объекта, который в понедельник утром вошел на территорию Польши и скрылся с радаров.

Вчера более ста солдат польской армии прочесывали поля и рощи поселка Антоновка в коммуне Комарув-Осада, расположенной в нескольких километрах от Тишовца, где начались поиски. Им удалось осмотреть восемьсот гектаров земли.

Отмечается, что 27 августа польская армия искала объект поближе к Замостку. По данным спикера Оперативного командования Вооруженных Сил подполковник Яцека Горышевского, такое решение должно было быть принято после анализа радиолокационных записей и оценки возможной траектории полета объекта.

Отмечается, что поиски объекта планировалось возобновить сегодня. Направление дальнейших действий зависело от сообщений местных жителей. Однако, как отдельно отметил представитель польских Вооруженных сил, армия пока не получила никаких подобных свидетельств.