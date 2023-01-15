Поиски продолжаются. Под завалами дома в Днепре могут находиться более 30 человек, - Зеленский

Операция по поиску уцелевших в результате ракетного удара РФ по жилому дому в Днепре продолжается. Под завалами еще могут находиться десятки человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"По состоянию на данный момент остается неизвестной судьба более 30 человек, которые могли быть в доме во время попадания ракеты террористов", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что удалось вытащить многих жителей, среди них - шестеро детей. Борьба идет за каждого человека, а поисковая операция будет продолжаться столько, сколько будет хоть малейший шанс спасти жизнь.

"В настоящее время в перечне погибших - 30 человек, в том числе один ребенок - девочка, ей было 15 лет. Есть сообщения о том, что двое детей остались без родителей. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных", - добавил президент.