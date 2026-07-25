Поиск жизни в космосе под угрозой: ученые обнаружили слабое место ИИ

"Ахиллесова пята" ИИ

Главная проблема современных моделей нейросетей, считают ученые, заключается в работе с так называемыми "внераспределительными" образцами - объектами, которые отличаются от данных, использованных во время обучения алгоритму.

По словам вычислительного биолога Кристофа Адами, ИИ очень легко ввести в заблуждение. Исследователь определяет жизнь через его способность кодировать и воспроизводить информацию.

"Поскольку биология на других планетах может кардинально отличаться от земной, космические аппараты будут полагаться именно на такие универсальные маркеры", - объясняет исследователь.

Эксперимент с цифровой жизнью

Для проверки надежности ИИ ученые Кристоф Адами и Анкит Гупта провели тестирование с помощью компьютерной программы Avida.

Платформа моделирует цифровые организмы посредством программного кода, способного мутировать, самовоспроизводиться и соревноваться за процессорное время.

Тестирование длилось 3 месяца с использованием 1000 параллельных компьютеров:

ИИ должен был отличить цифровые организмы со свойствами жизни от неодушевленного кода.

Вначале алгоритму дали последовательности, имитирующие случайный набор молекул.

Ученые постепенно изменяли структуру кода, наблюдая за "уверенностью" нейросети.

В результате точечных корректировок ученым удалось полностью обмануть искусственный интеллект, заставив его признать неодушевленную программу полноценным живым организмом.

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Почему это грозит будущим космическим миссиям?

Обнаруженная уязвимость свидетельствует о том, что работы и марсоходы, оснащенные ИИ, могут выдавать ложноположительные результаты.

Ошибочная идентификация биомаркеров на других планетах чревата бесполезным расходованием ресурсов и времени на исследование объектов, которые на самом деле не имеют никакого отношения к внеземной жизни.