В Тель-Авиве повреждено посольство США после удара Ирана
Отделение посольства США в Тель-Авиве было повреждено в результате ракетного обстрела вблизи дипкомплекса. Ни один из сотрудников не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского посла в Израиле Майка Гакаби в соцсети X.
По его словам, в район филиала посольства попали иранские ракеты, что повлекло незначительные повреждения.
Несмотря на это, дипломатическое представительство остается закрытым, а персоналу приказано соблюдать меры безопасности.
"Посольство и консульство США в Израиле сегодня официально будут оставаться закрытыми, поскольку укрытие все еще действует. Некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве, но среди американских военнослужащих нет пострадавших",- написал Гакаби.
На сайте посольства указано, что все сотрудники и члены их семей должны оставаться дома или в безопасных местах до дальнейших указаний.
Это связано с текущей угрозой в регионе и эскалацией между Ираном и Израилем.
Конфликт Израиля и Ирана
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль атаковал ядерные и военные объекты Ирана в рамках операции "Львиный народ".
Кроме поражения ряда объектов, во время первой атаки было ликвидировано более топ-20 иранских командиров. Вчера ЦАХАЛ официально подтвердил эту информацию.
Этой ночью между Израилем и Ираном продолжались взаимные обстрелы. В частности, сегодня Израиль заявил, что в рамках операции было атаковано более 170 целей, связанных с военной и ядерной инфраструктурой страны.
Всего, по данным армии обороны Израиля, с пятницы было нанесено около 250 ударов по 720 целям на территории Ирана.
Также отметим, что в результате ответной атаки, в Израиле за сутки погибли 12 человек. Кроме того, 385 были госпитализированы с травмами.
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