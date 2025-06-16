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У Тель-Авіві пошкоджено посольство США після удару Ірану

Понеділок 16 червня 2025 09:07
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У Тель-Авіві пошкоджено посольство США після удару Ірану Фото: Посольство США у Ізраїлі постраждало від ракетних ударів (wikimedia.org)
Автор: Владислава Ткаченко

Відділення посольства США в Тель-Авіві було пошкоджене внаслідок ракетного обстрілу поблизу дипкомплексу. Жоден зі співробітників не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву американського посла в Ізраїлі Майка Гакабі у соцмережі X.

За його словами, у район філії посольства влучили іранські ракети, що спричинило незначні пошкодження.

Попри це, дипломатичне представництво залишається зачиненим, а персоналу наказано дотримуватись заходів безпеки.

"Посольство і консульство США в Ізраїлі сьогодні офіційно залишатимуться закритими, оскільки укриття все ще діє. Деякі незначні пошкодження від ударів іранських ракет поблизу відділення посольства в Тель-Авіві, але серед американських військовослужбовців немає постраждалих", - написав Гакабі.

На сайті посольства вказано, що всі співробітники та члени їхніх родин мають залишатися вдома або в безпечних місцях до подальших вказівок.

Це пов’язано з поточною загрозою в регіоні та ескалацією між Іраном та Ізраїлем.

Конфлікт Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль атакував ядерні та військові об'єкти Ірану в рамках операції "Левовий народ".

Крім ураження низки об'єктів, під час першої атаки було ліквідовано понад топ-20 іранських командирів. Учора ЦАХАЛ офіційно підтвердив цю інформацію.

Цієї ночі між між Ізраїлем та Іраном тривали взаємні обстріли. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що в рамках операції було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою країни.

Загалом, за даними армії оборони Ізраїлю, з п'ятниці було завдано близько 250 ударів по 720 цілях на території Ірану.

Також зазначимо, що внаслідок атаки у відповідь, в Ізраїлі за добу загинули 12 осіб. Крім того, 385 були госпіталізовані з травмами.

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