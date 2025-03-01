Повреждения в трех районах. Стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область
В ночь на 1 марта россияне атаковали дронами Киевскую область. Есть повреждения в трех районах.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление исполняющего обязанности главы Киевской ОВА Николая Калашника.
"В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели", - рассказал он.
И несмотря на то, что пострадавших нет, а попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено, повреждения фиксируются в трех районах области.
А именно:
- Обуховский район: повреждены пять частных домов;
- В Бучанском и Бориспольском районах повреждено по одному частному дому, в помещениях выбиты окна, двери, повреждены кровли и фасады.
Атака РФ по Украине
В ночь на 1 марта российские войска снова атаковали Украину десятками дронов. Оккупанты запустили полторы сотни беспилотников. Из 154 БПЛА ПВО удалось сбить 103.
При этом подвергся массированной воздушной атаке Харьков. В городе пострадали семь человек, попадания были зафиксированы в трех районах, начался пожар в медучреждении.
Также дроны атаковали и Одесскую область. Тут один человек погиб, еще трое были ранены.
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