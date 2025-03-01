Пожар в медучреждении и пострадавшие: в Харькове уточнили последствия массированной атаки

Город Харьков в ночь на 1 марта подвергся массированной воздушной атаке с применением беспилотников. Попадания были зафиксированы в трех районах, в результате обстрела пострадали семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова .

Харьковский городской голова рассказал, что количество пострадавших увеличилось до семи, при том перед тем было известно о пяти пострадавших.

Как уточнили в ОВА, в результате вражеских ударов по Харькову обошлось без госпитализации. Так, пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.

Мэр проинформировал, что всего по городу этой ночью было нанесено 9 ударов БПЛА типа "Шахед".

Также местная удалая рассказала, что из медицинского учреждения, которое пострадало из-за дронового удара и там произошел пожар, было эвакуировано более 60 пациентов.

В Полиции Харьковской области обнародовали фото последствий массированной дроновой атаки на Харьков. И рассказали, что в целом зафиксированы около 9 попаданий в Киевском, Шевченковском и Новобаварском районах города.

Как сообщили в полиции, один из боеприпасов попал в здание в центре города, которое уже было ранее повреждено. Еще один "прилет" был на территорию медицинского учреждения, вызвав пожар.

Также были зафиксированы попадания возле жилых домов, в кровлю многоэтажки, возле магазинов и АЗС. Кроме того, загорелся частный дом, рассказали в полиции.

"В результате обстрелов пострадали семь человек. Они получили ранения стеклом и острую реакцию на стресс", - передали в НПУ.

В правоохранительных органах добавили, что были повреждены здания медучреждения, остекление жилых домов и магазинов, нежилые здания, автомобили. По некоторым адресам возникли пожары.

"Следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники оперативно выехали на места событий. Они изымают вещественные доказательства и документируют последствия массированного удара", - рассказали в полиции.

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В ГСЧС рассказали, что этой ночью оккупанты нанесли массированные удары по Киевскому, Шевченковскому и Новобаварскому районам Харькова, а также по Харьковскому району области.

В результате обстрела были повреждены:

медучреждение, жилые дома, торговый центр, магазины, автозаправочная станция, автосалон и другие объекты гражданской инфраструктуры,

здание пожарно-спасательного подразделения - были выбиты окна, двери и ворота,

возникло четыре очага пожаров.

"Один из беспилотников попал в трехэтажное здание медучреждения, повлекшие пожар на крыше. Совместными усилиями спасателей, полиции, медиков и волонтеров эвакуированы 64 человека, среди них - 56 пациентов и ребенок. По предварительным данным, пострадали 7 человек", - передали в ГНС.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, вечером накануне, 28 февраля, российские оккупанты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Из-за этого в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что в Харькове и в Одесском районе были "прилеты", уже известно о жертве из-за вражеского обстрела, а в Харькове произошел пожар в медучреждении из-за атаки "Шахедов".

Добавим, в Киеве этой ночью были слышны взрывы, и сообщалось о работе ПВО из-за дроновой атаки.