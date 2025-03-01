Пошкодження в трьох районах. Стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область

В ніч на 1 березня росіяни атакували дронами Київську область. Є пошкодження в трьох районах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. голови Київської ОВА Миколи Калашника.

І попри те, що постраждалих немає, а влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, пошкодження фіксуються у трьох районах області.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - розповів він.

Атака РФ по Україні

У ніч на 1 березня російські війська знову атакували Україну десятками дронів. Окупанти запустили півтори сотні безпілотників. Зі 154 БПЛА ППО вдалося збити 103.

При цьому зазнав масованої повітряної атаки Харків. У місті постраждали семеро людей, влучання були зафіксовані в трьох районах, почалася пожежа в медустанові.

Також дрони атакували й Одеську область. Тут одна людина загинула, ще троє були поранені.

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