Пошкодження в трьох районах. Стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область
В ніч на 1 березня росіяни атакували дронами Київську область. Є пошкодження в трьох районах.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. голови Київської ОВА Миколи Калашника.
"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - розповів він.
І попри те, що постраждалих немає, а влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, пошкодження фіксуються у трьох районах області.
А саме:
- Обухівський район: пошкоджено п’ять приватних будинків;
- У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку, в приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.
Атака РФ по Україні
У ніч на 1 березня російські війська знову атакували Україну десятками дронів. Окупанти запустили півтори сотні безпілотників. Зі 154 БПЛА ППО вдалося збити 103.
При цьому зазнав масованої повітряної атаки Харків. У місті постраждали семеро людей, влучання були зафіксовані в трьох районах, почалася пожежа в медустанові.
Також дрони атакували й Одеську область. Тут одна людина загинула, ще троє були поранені.
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