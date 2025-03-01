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Пошкодження в трьох районах. Стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область

Київська область, Субота 01 березня 2025 09:22
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Пошкодження в трьох районах. Стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область Фото: стали відомі наслідки атаки РФ на Київську область 1 березня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 1 березня росіяни атакували дронами Київську область. Є пошкодження в трьох районах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву т.в.о. голови Київської ОВА Миколи Калашника.

"В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", - розповів він.

І попри те, що постраждалих немає, а влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено, пошкодження фіксуються у трьох районах області.

А саме:

  • Обухівський район: пошкоджено п’ять приватних будинків;
  • У Бучанському та Бориспільському районах пошкоджено по одному приватному будинку, в приміщеннях вибиті вікна, двері, пошкоджені покрівлі та фасади.

Атака РФ по Україні

У ніч на 1 березня російські війська знову атакували Україну десятками дронів. Окупанти запустили півтори сотні безпілотників. Зі 154 БПЛА ППО вдалося збити 103.

При цьому зазнав масованої повітряної атаки Харків. У місті постраждали семеро людей, влучання були зафіксовані в трьох районах, почалася пожежа в медустанові.

Також дрони атакували й Одеську область. Тут одна людина загинула, ще троє були поранені.

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Російська Федерація Київська область Війна в Україні Дрони
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