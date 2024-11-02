Повреждения и пострадавшая: в ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область

"82-летняя женщина получила обломочное ранение из-за падения частей БПЛА. Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена ​​в одну из районных больниц", - рассказал он.

По словам главы ОВА, состояние женщины удовлетворительное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Повреждения из-за атаки дронов РФ

По состоянию на 12:00 в четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме, два хозяйственных постройки. Повреждения незначительные - выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши.

Кроме того, получили повреждения линии электропередач. В настоящее время без света остались 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области.

Также в результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн.

Последствия атаки РФ на Киевскую область 2 ноября