Пошкодження та постраждала: в ОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київську область

Атаки РФ на Київську область

Російські війська практично щоночі атакують Київську область. У регіоні працюють сили ППО, які відбивають атаки РФ на підступах до Києва.

Більшість ушкоджень у Київській області виникає через падіння уламків. Також часто страждають і люди. Наприклад, у червні у Київській області через атаку ракет постраждали двоє людей.

Що стосується обстрілу 2 листопада, то частина російського дрону впала на трасу Р-30 у Київській області, через що виникли проблеми з рухом у бік Ірпеня.

Загалом у ніч на 2 листопада РФ запустила по Україні 70 дронів. ППО збило більше половини російських безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.