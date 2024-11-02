Повреждения и пострадавшая: в ОВА рассказали о последствиях атаки РФ на Киевскую область
В Киевской области из-за атаки дронов 2 ноября пострадала женщина. Также есть повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
"82-летняя женщина получила обломочное ранение из-за падения частей БПЛА. Пострадавшая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в одну из районных больниц", - рассказал он.
По словам главы ОВА, состояние женщины удовлетворительное, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Повреждения из-за атаки дронов РФ
По состоянию на 12:00 в четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме, два хозяйственных постройки. Повреждения незначительные - выбиты окна, двери, повреждены фасады и крыши.
Кроме того, получили повреждения линии электропередач. В настоящее время без света остались 1860 абонентов в одном из населенных пунктов области.
Также в результате падения обломков сбитых целей в частном хозяйстве сгорел комбайн.
Последствия атаки РФ на Киевскую область 2 ноября
Атаки РФ на Киевскую область
Российские войска практически каждую ночь атакуют Киевскую область. В регионе работают силы ПВО, которые отбивают атаки РФ на подступах к Киеву.
Большинство повреждений в Киевской области возникает из-за падения обломков. Также часто страдают и люди. Например, в июне в Киевской области из-за атаки ракет пострадали двое людей.
Что касается обстрела 2 ноября, то часть российского дрона упала на трассу Р-30 в Киевской области, из-за чего возникли проблемы с движением в сторону Ирпеня.
Всего в ночь на 2 ноября РФ запустила по Украине 70 дронов. ПВО сбила больше половины российских беспилотников.
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