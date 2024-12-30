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Полиция Финляндии подозревает, что электрокабель в Балтийском море был поврежден якорем

Понедельник 30 декабря 2024 07:30
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Полиция Финляндии подозревает, что электрокабель в Балтийском море был поврежден якорем Фото: полиция подозревает, что ущерб был нанесен именно этим судном Eagle S (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Финская полиция обнаружила на дне Балтийского моря следы протяженностью на десятки километров. Предполагается, что танкер перевозивший российскую нефть, порвал линию электропередачи и 4 телекоммуникационных кабеля своим якорем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что в среду, 25 декабря, стало известно о повреждении 658-мегаватного (МВт) подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. На данный момент между двумя странами остался только 358-мегаваттный Estlink 1. По словам операторов энергосистемы, Estlink 2, возможно, не будет введен в эксплуатацию аж до августа 2025 года.

На следующий день после инцидента на борт судна Eagle S, которое зарегистрировано на островах Кука, поднялись сотрудники финской полиции и береговой охраны. После оно отправилось в финские воды, где состоялся допрос экипажа задержанного танкера.

Полиция подозревает, что ущерб был нанесен именно этим судном, которое тащило свой якорь по морскому дну. В частности, следователи обнаружили "волочащийся след", но пока не нашли пропавший якорь. По словам Сами Пайлы, тактического руководителя и главного инспектора Национального бюро расследований Финляндии, протяженность следа составляет десятки километров.

На фотографиях Eagle S, сделанных в пятницу, видно, что у судна отсутствует якорь по левому борту.

Таможенная служба Финляндии считает, что это судно является частью "теневого флота" устаревших танкеров, которые используются для обхода санкций на экспорт российских нефти.

Кремль в пятницу заявил, что захват судна Финляндией не вызывает у Москвы особо беспокойства. Также Россия отрицает свою причастность к каким-либо предыдущим инцидентам, повлекшим повреждение инфраструктуры в Прибалтике.

Напомним, что по данным издание Yle, Финляндия остановив российский теневой танкер предотвратила еще несколько более серьезных диверсий. В ином случае, судно могло продолжать повреждать подводные коммуникации.

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Российская Федерация Эстония Финляндия Прибалтика Балтийское море
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