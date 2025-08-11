Повреждение кабелей в Балтийском море: капитану судна Eagle S выдвинули обвинения

Капитана и двух членов экипажа нефтяного танкера Eagle S обвиняют в повреждении и вмешательстве в работу средств связи. С начала расследования им запрещено покидать Финляндию.

Финские прокуроры сообщили, что обвиняемые отвергают обвинения и считают, что Хельсинки не имеет права вести дело, так как поврежденные кабели находятся вне территориальных вод страны.

Это обвинение - последний этап расследования, в ходе которого было задержано судно Eagle S. Его считают главным подозреваемым в инциденте декабря 2024 года, когда в Финском заливе были повреждены четыре подводных кабеля и нарушена работа еще одного.