Повреждение кабелей в Балтийском море: капитану судна Eagle S выдвинули обвинения

Фото: судно Eagle S могло повредить кабели в Балтийском море (marinetraffic.com)
Автор: Иван Носальский

Финские правоохранители предъявили обвинения капитану и экипажу судна Eagle S в деле о повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Капитана и двух членов экипажа нефтяного танкера Eagle S обвиняют в повреждении и вмешательстве в работу средств связи. С начала расследования им запрещено покидать Финляндию.

Финские прокуроры сообщили, что обвиняемые отвергают обвинения и считают, что Хельсинки не имеет права вести дело, так как поврежденные кабели находятся вне территориальных вод страны.

Это обвинение - последний этап расследования, в ходе которого было задержано судно Eagle S. Его считают главным подозреваемым в инциденте декабря 2024 года, когда в Финском заливе были повреждены четыре подводных кабеля и нарушена работа еще одного.

Повреждение кабелей в Балтийском море

В прошлом году в Балтийском море повредили подводные коммуникационные кабели между Финляндией и Эстонией. После этого финские власти задержали судно Eagle S, которое, возможно, связано с российским "теневым флотом".

Судно могло быть причастным к повреждению подводных кабелей.

При этом в январе руководитель расследования Ристо Лохи отметил, что экипаж судна Eagle S планировал повредить и другие подводные кабели в Балтийском море.

Российская ФедерацияФинляндияБалтийское море