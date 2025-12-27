Повреждения в 7 районах, попадание в ДЕПО и общежитие: все о двойном ударе РФ по Киеву

Российская Федерация в ночь на субботу, 27 декабря, нанесла двойной комбинированный удар по Киеву. Россияне целились по энергетической инфраструктуре столицы.
РБК-Украина рассказывает, что известно о массированном ударе РФ этой ночью.
Главное:
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе сил противовоздушной обороны, призвав жителей находиться в укрытиях. В Воздушных силах информировали о взлете носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - самолета МиГ-31К, а также фиксации нескольких скоростных целей в направлении Киева. Мониторинговые ресурсы также предполагали угрозу применения ракет типа "Искандер-К".
По данным журналистов РБК-Украина, в отдельных районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, под утро российские войска запускали ударные беспилотники с разных направлений - в городе прозвучало несколько серий взрывов.
По словам городского головы, в результате атаки к медикам обратились пять человек. Четырех из них госпитализировали, еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.
Как сообщили в ГСЧС, в Голосеевском районе падение беспилотника привело к возгоранию трех автомобилей на территории СТО - пожар уже ликвидирован. В Оболонском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар в трехэтажном частном жилом доме: загорелась крыша и второй этаж, тушение продолжается.
В Дарницком районе возник пожар в частном двухэтажном доме, спасатели работают на месте. Также фиксировался выезд на вызов по возгоранию авто после падения обломков БпЛА на проезжую часть - пожара не обнаружили, однако зафиксировали повреждения припаркованных машин и одного пострадавшего.
Около 06:30 стало известно о приближении к столице еще одной волны ракет и нескольких десятков ударных беспилотников. По предварительным оценкам, основной целью атаки могла быть энергетическая инфраструктура Киева и области.
По состоянию на 08:15 в столице зафиксированы пожары в Деснянском, Днепровском и Соломенском районах. В частности, в 08:30 сообщалось о возгорании на уровне четвертого этажа 18-этажного жилого дома в Днепровском районе, к месту происшествия направлялись экстренные службы. В Деснянском районе зафиксирован вызов медиков, еще по двум адресам бригады скорой выехали в Соломенский район.
В Дарницком районе возникла угроза распространения пожара на дом престарелых - предварительно, горели несколько частных домов. Спасатели эвакуировали десять жителей заведения. Также возгорание произошло в доме вблизи места попадания дрона, в частности на верхних этажах. В Днепровском районе зафиксировано попадание в ДЕПО.
А ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова подтвердила РБК-Украина, что попадание было в общежитие НАУ.
"Попало в шахту лифта, без пострадавших. В общежитии повыбивало окна", - рассказала Семенова.
Сейчас известно об 11 пострадавших в результате воздушной атаки: в медучреждения столицы госпитализировали 8 человек.
Кличко также сообщил о других последствиях обстрела: в Голосеевском районе возник пожар, предварительно на территории СТО, в Оболонском районе обломки упали на территории дачного кооператива, а в Деснянском - на открытой местности. По его словам, все экстренные службы работают на местах.
Известно о травмировании по меньшей мере десяти человек в возрасте от 36 до 75 лет. Среди них двое несовершеннолетних - 9 и 16 лет
При подготовке материала использованы данные Воздушных сил, ГСЧС, КГВА, КГГА, мэра Киева Виталия Кличко, данные Нацполиции.