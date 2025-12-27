Повреждения в 7 районах, попадание в ДЕПО и общежитие: все о двойном ударе РФ по Киеву

Главное:

Киев атаковали дроны и ракеты несколькими волнами;

разрушения есть в семи районах столицы;

ударами повреждены ДЕПО, общежитие НАУ, дом престарелых;

треть Киева - без теплоснабжения.

Первая волна обстрела

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе сил противовоздушной обороны, призвав жителей находиться в укрытиях. В Воздушных силах информировали о взлете носителя аэробаллистических ракет "Кинжал" - самолета МиГ-31К, а также фиксации нескольких скоростных целей в направлении Киева. Мониторинговые ресурсы также предполагали угрозу применения ракет типа "Искандер-К".

По данным журналистов РБК-Украина, в отдельных районах столицы наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, под утро российские войска запускали ударные беспилотники с разных направлений - в городе прозвучало несколько серий взрывов.

Что известно о пострадавших

По словам городского головы, в результате атаки к медикам обратились пять человек. Четырех из них госпитализировали, еще одному пострадавшему оказали помощь амбулаторно.

Последствия удара РФ

Как сообщили в ГСЧС, в Голосеевском районе падение беспилотника привело к возгоранию трех автомобилей на территории СТО - пожар уже ликвидирован. В Оболонском районе из-за атаки БпЛА произошел пожар в трехэтажном частном жилом доме: загорелась крыша и второй этаж, тушение продолжается.

В Дарницком районе возник пожар в частном двухэтажном доме, спасатели работают на месте. Также фиксировался выезд на вызов по возгоранию авто после падения обломков БпЛА на проезжую часть - пожара не обнаружили, однако зафиксировали повреждения припаркованных машин и одного пострадавшего.

Вторая волна обстрела

Чем атаковали россияне

Около 06:30 стало известно о приближении к столице еще одной волны ракет и нескольких десятков ударных беспилотников. По предварительным оценкам, основной целью атаки могла быть энергетическая инфраструктура Киева и области.

Последствия атаки

По состоянию на 08:15 в столице зафиксированы пожары в Деснянском, Днепровском и Соломенском районах. В частности, в 08:30 сообщалось о возгорании на уровне четвертого этажа 18-этажного жилого дома в Днепровском районе, к месту происшествия направлялись экстренные службы. В Деснянском районе зафиксирован вызов медиков, еще по двум адресам бригады скорой выехали в Соломенский район.

В Дарницком районе возникла угроза распространения пожара на дом престарелых - предварительно, горели несколько частных домов. Спасатели эвакуировали десять жителей заведения. Также возгорание произошло в доме вблизи места попадания дрона, в частности на верхних этажах. В Днепровском районе зафиксировано попадание в ДЕПО.

А ректор Национального авиационного университета Ксения Семенова подтвердила РБК-Украина, что попадание было в общежитие НАУ.

"Попало в шахту лифта, без пострадавших. В общежитии повыбивало окна", - рассказала Семенова.

Пострадавшие и работа служб

Сейчас известно об 11 пострадавших в результате воздушной атаки: в медучреждения столицы госпитализировали 8 человек.

Кличко также сообщил о других последствиях обстрела: в Голосеевском районе возник пожар, предварительно на территории СТО, в Оболонском районе обломки упали на территории дачного кооператива, а в Деснянском - на открытой местности. По его словам, все экстренные службы работают на местах.

Известно о травмировании по меньшей мере десяти человек в возрасте от 36 до 75 лет. Среди них двое несовершеннолетних - 9 и 16 лет