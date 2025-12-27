Пошкодження у 7 районах, влучання у ДЕПО та гуртожиток: все про подвійний удар РФ по Києву

Головне:

Київ атакували дрони та ракети декількома хвилями;

руйнування є у семи районах столиці;

ударами пошкоджено ДЕПО, гуртожиток НАУ, будинок для літніх;

третина Києва - без теплопостачання.

Перша хвиля обстрілу

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в столиці та роботу сил протиповітряної оборони, закликавши мешканців перебувати в укриттях. У Повітряних силах інформували про зліт носія аеробалістичних ракет "Кинджал" - літака МіГ-31К, а також фіксацію кількох швидкісних цілей у напрямку Києва. Моніторингові ресурси також припускали загрозу застосування ракет типу "Іскандер-К".

За даними журналістів РБК-Україна, в окремих районах столиці спостерігалися перебої з електропостачанням. Крім того, під ранок російські війська запускали ударні безпілотники з різних напрямків - у місті пролунало кілька серій вибухів.

Що відомо про постраждалих

За словами міського голови, внаслідок атаки до медиків звернулися п’ятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували, ще одному постраждалому надали допомогу амбулаторно.

Наслідки удару РФ

Як повідомили в ДСНС, у Голосіївському районі падіння безпілотника призвело до займання трьох автомобілів на території СТО - пожежу вже ліквідовано. В Оболонському районі через атаку БпЛА сталася пожежа у триповерховому приватному житловому будинку: загорівся дах і другий поверх, гасіння триває.

У Дарницькому районі виникла пожежа в приватному двоповерховому будинку, рятувальники працюють на місці. Також фіксувався виїзд на виклик щодо загоряння авто після падіння уламків БпЛА на проїжджу частину - пожежі не виявили, однак зафіксували пошкодження припаркованих машин і одного потерпілого.

Друга хвиля обстрілу

Чим атакували росіяни

Близько 06:30 стало відомо про наближення до столиці ще однієї хвилі ракет та кількох десятків ударних безпілотників. За попередніми оцінками, основною ціллю атаки могла бути енергетична інфраструктура Києва та області.

Наслідки атаки

Станом на 08:15 у столиці зафіксовано пожежі в Деснянському, Дніпровському та Солом’янському районах. Зокрема, о 08:30 повідомлялося про займання на рівні четвертого поверху 18-поверхового житлового будинку в Дніпровському районі, до місця події прямували екстрені служби. У Деснянському районі зафіксовано виклик медиків, ще за двома адресами бригади швидкої виїхали до Солом’янського району.

У Дарницькому районі виникла загроза поширення пожежі на будинок для літніх людей - попередньо, горіли кілька приватних осель. Рятувальники евакуювали десятьох мешканців закладу. Також займання сталося в будинку поблизу місця влучання дрона, зокрема на верхніх поверхах. У Дніпровському районі зафіксовано влучання у ДЕПО.

А ректор Національного авіаційного університету Ксенія Семенова підтвердила РБК-Україна, що влучання було у гуртожиток НАУ.

"Попало в шахту ліфта, без постраждалих. В гуртожитку повибивало вікна", - розповіла Семенова.

Постраждалі та робота служб

Наразі відомом про 11 постраждалих внаслідок повітряної атаки: до медзакладів столиці госпіталізували 8 людей.

Кличко також повідомив про інші наслідки обстрілу: у Голосіївському районі виникла пожежа, попередньо на території СТО, в Оболонському районі уламки впали на території дачного кооперативу, а в Деснянському - на відкритій місцевості. За його словами, всі екстрені служби працюють на місцях.

Наразі відомо про травмування щонайменше десятьох людей, віком від 36 до 75 років. Серед них двоє неповнолітніх - 9 та 16 років