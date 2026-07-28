Поврежденные и уничтоженные дома в Киеве. В Раде объяснили, кто и куда должен вносить данные

Регулярные вражеские обстрелы уничтожают или повреждают немало домов в Киеве и других городах Украины. Поэтому в Верховной Раде объяснили, как и куда собираются все данные о таких случаях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк.
Главное:
Нардеп напомнила, что в Украине действует единственный государственный верифицированный источник информации о поврежденном и уничтоженном жилье - Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).
Данные о поврежденных домах как в Киеве, так и в других городах, должны вносить и проверять местные власти.
Шуляк отметила, что без регистрации объекта в этой системе не может работать программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье "єВідновлення".
По словам главы комитета ВРУ, дискуссии о том, что Киев якобы не имеет единого перечня поврежденных домов, не должны сводиться к созданию еще одного отдельного реестра.
Ведь на государственном уровне такой инструмент уже создан - это Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).
Шуляк отметила, что его создание предшествовало старту программы компенсаций "єВідновлення", заявления в которую украинцы начали подавать еще с мая 2023 года.
Следовательно, Киев должен вносить в реестр адреса поврежденных домов, информацию о характере разрушений и техническом состоянии объектов.
При этом перед внесением эти данные должны быть проверены и верифицированы.
После этого, по словам нардепа, профильное министерство может использовать информацию из реестра для:
По тому же принципу должны работать все города и регионы Украины.
"По состоянию на середину июля в РПУИ зафиксировано более 400 тыс. заявлений на компенсацию от украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено", - поделилась Шуляк.
"Грустные лидеры" - по количеству поданных заявлений:
Политик сообщила, что информацию в РПУИ владельцы жилья самостоятельно вносить не могут.
Это делает через соответствующие электронные кабинеты:
"Граждане же подают информационные сообщения и заявления в РПУИ через портал "Дія", - отметила Шуляк.
Она добавила, что "после этого в течение 30 дней поврежденное или разрушенное жилье должны проверить специальные комиссии при органах местного самоуправления (ОМС), которые обследуют объекты и документально подтверждают факт разрушения или уничтожения".
Сегодня, по словам политика, проблема заключается не в отсутствии государственного инструмента учета, а в том, насколько полно и качественно местные власти наполняют уже созданный реестр.
"Никто также не мешает местным властям обнародовать внесенные данные и информировать жителей о количестве и состоянии поврежденных домов", - констатировала Шуляк.
Она подчеркнула, что "это позволило бы вести дискуссию на основе проверенных цифр, а не заявлений об отсутствии информации".
Следовательно, ключевой вопрос сегодня состоит не в отсутствии системы учета, а в том, насколько полно и качественно местные власти наполняют РПУИ.
В заключение нардеп напомнила, что от достоверности внесенных данных зависит, сможет ли государство:
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы смогут фиксировать поврежденное имущество по упрощенной процедуре.
Кроме того, мы объясняли, как получить деньги по программе "єВідновлення", если наследство еще не оформлено.
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