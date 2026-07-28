Поврежденные и уничтоженные дома в Киеве. В Раде объяснили, кто и куда должен вносить данные

Главное: Единый госреестр : в Украине действует специальный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) - как верифицированный источник информации о таких фактах.

: в Украине действует специальный Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ) - как верифицированный источник информации о таких фактах. Ответственность "на местах" : данные о поврежденных домах как в Киеве, так и в других городах должны вносить и проверять органы местной власти (это важно для программы "єВідновлення").

: данные о поврежденных домах как в Киеве, так и в других городах должны вносить и проверять органы местной власти (это важно для программы "єВідновлення"). Как формируются данные : владельцы жилья отправляют заявления через "Дія", после чего специальные комиссии при ОМС обязаны проверить объекты в течение 30 дней.

: владельцы жилья отправляют заявления через "Дія", после чего специальные комиссии при ОМС обязаны проверить объекты в течение 30 дней. Количество заявлений : по состоянию на середину июля в РПУИ зафиксировано более 400 тысяч заявлений на компенсацию (больше всего - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Запорожской областях).

: по состоянию на середину июля в РПУИ зафиксировано более 400 тысяч заявлений на компенсацию (больше всего - в Донецкой, Харьковской, Киевской, Херсонской и Запорожской областях). Качество наполнения: проблема заключается не в отсутствии системы учета, а в полноте и качестве внесения данных местной властью (от чего зависит оценка разрушений и планирование финансирования).

Кто и куда вносит данные о поврежденных и уничтоженных домах

Нардеп напомнила, что в Украине действует единственный государственный верифицированный источник информации о поврежденном и уничтоженном жилье - Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).

Данные о поврежденных домах как в Киеве, так и в других городах, должны вносить и проверять местные власти.

Шуляк отметила, что без регистрации объекта в этой системе не может работать программа компенсаций за поврежденное и уничтоженное жилье "єВідновлення".

Нужен ли Киеву отдельный реестр

По словам главы комитета ВРУ, дискуссии о том, что Киев якобы не имеет единого перечня поврежденных домов, не должны сводиться к созданию еще одного отдельного реестра.

Ведь на государственном уровне такой инструмент уже создан - это Реестр поврежденного и уничтоженного имущества (РПУИ).

Шуляк отметила, что его создание предшествовало старту программы компенсаций "єВідновлення", заявления в которую украинцы начали подавать еще с мая 2023 года.

Следовательно, Киев должен вносить в реестр адреса поврежденных домов, информацию о характере разрушений и техническом состоянии объектов.

При этом перед внесением эти данные должны быть проверены и верифицированы.

После этого, по словам нардепа, профильное министерство может использовать информацию из реестра для:

анализа масштабов повреждений;

формирование статистики;

планирование дальнейшего восстановления.

По тому же принципу должны работать все города и регионы Украины.

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Сколько заявлений на компенсацию уже зафиксировано

"По состоянию на середину июля в РПУИ зафиксировано более 400 тыс. заявлений на компенсацию от украинцев, чье жилье было повреждено или разрушено", - поделилась Шуляк.

"Грустные лидеры" - по количеству поданных заявлений:

Донецкая область;

Харьковская область;

Киевская область;

Херсонская область;

Запорожская область.

Могут ли владельцы жилья сами наполнять РПУИ

Политик сообщила, что информацию в РПУИ владельцы жилья самостоятельно вносить не могут.

Это делает через соответствующие электронные кабинеты:

либо местные власти;

либо региональные власти.

"Граждане же подают информационные сообщения и заявления в РПУИ через портал "Дія", - отметила Шуляк.

Она добавила, что "после этого в течение 30 дней поврежденное или разрушенное жилье должны проверить специальные комиссии при органах местного самоуправления (ОМС), которые обследуют объекты и документально подтверждают факт разрушения или уничтожения".

Почему ситуация зависит именно от местных властей

Сегодня, по словам политика, проблема заключается не в отсутствии государственного инструмента учета, а в том, насколько полно и качественно местные власти наполняют уже созданный реестр.

"Никто также не мешает местным властям обнародовать внесенные данные и информировать жителей о количестве и состоянии поврежденных домов", - констатировала Шуляк.

Она подчеркнула, что "это позволило бы вести дискуссию на основе проверенных цифр, а не заявлений об отсутствии информации".

Следовательно, ключевой вопрос сегодня состоит не в отсутствии системы учета, а в том, насколько полно и качественно местные власти наполняют РПУИ.

В заключение нардеп напомнила, что от достоверности внесенных данных зависит, сможет ли государство: